Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко высказался после поражения от «Зенита» (0:1).
– Мы сыграли хорошо. Сыграли здорово. Про пенальти. Перед началом сезона для всех команд судьи проводят семинар. И там было сказано, что если в такой ситуации игрок обороняющейся команды ставит ногу, а ему по ноге потом бьют, то это не пенальти.
Показывали нам моменты, рассказывали о них. Сейчас мы сразу посмотрели повтор, обратились к судьям. Нам сказали, что ВАР так решил. Поэтому я не считаю, что мы проиграли. Да, по счету на табло пенальти на последней минуте – это обидно. Но ребята играли хорошо. Прорвемся.
– Что нужно сказать в раздевалке после такой игры?
– Надо сказать, чтобы не вешали нос. Двигаемся дальше. Наша задача – в каждой игре становиться сильнее. И ребята это делают. Голову пеплом если будем посыпать, все печально будет.
- Единственный гол «Зенит» забил с пенальти на 90+3 минуте.
- 11-метровый реализовал нападающий Александр Соболев.
- «Зенит» отстает от первого места на три очка.