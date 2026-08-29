Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко высказался после поражения от «Зенита» (0:1).

– Мы сыграли хорошо. Сыграли здорово. Про пенальти. Перед началом сезона для всех команд судьи проводят семинар. И там было сказано, что если в такой ситуации игрок обороняющейся команды ставит ногу, а ему по ноге потом бьют, то это не пенальти.

Показывали нам моменты, рассказывали о них. Сейчас мы сразу посмотрели повтор, обратились к судьям. Нам сказали, что ВАР так решил. Поэтому я не считаю, что мы проиграли. Да, по счету на табло пенальти на последней минуте – это обидно. Но ребята играли хорошо. Прорвемся.

– Что нужно сказать в раздевалке после такой игры?

– Надо сказать, чтобы не вешали нос. Двигаемся дальше. Наша задача – в каждой игре становиться сильнее. И ребята это делают. Голову пеплом если будем посыпать, все печально будет.