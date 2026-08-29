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Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»

29 августа, 17:49
9

Главный тренер «Факела» Олег Василенко высказался после поражения от «Зенита» (0:1).

– Мы сыграли хорошо. Сыграли здорово. Про пенальти. Перед началом сезона для всех команд судьи проводят семинар. И там было сказано, что если в такой ситуации игрок обороняющейся команды ставит ногу, а ему по ноге потом бьют, то это не пенальти.

Показывали нам моменты, рассказывали о них. Сейчас мы сразу посмотрели повтор, обратились к судьям. Нам сказали, что ВАР так решил. Поэтому я не считаю, что мы проиграли. Да, по счету на табло пенальти на последней минуте – это обидно. Но ребята играли хорошо. Прорвемся.

– Что нужно сказать в раздевалке после такой игры?

– Надо сказать, чтобы не вешали нос. Двигаемся дальше. Наша задача – в каждой игре становиться сильнее. И ребята это делают. Голову пеплом если будем посыпать, все печально будет.

  • Единственный гол «Зенит» забил с пенальти на 90+3 минуте.
  • 11-метровый реализовал нападающий Александр Соболев.
  • «Зенит» отстает от первого места на три очка.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Василенко Олег
Комментарии (9)
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ВасяК
1788015613
Для всех это не пенальти,а для одной команды сто процентов!!!
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Бан
1788015759
От беспредела спасет только общий бойкот игр с Зенитом. Надо выставлять молодежные команды против клуба, пусть наслаждаются победами без судейской помощи.
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Цугундeр
1788015803
)) Не, ну Ду Кейроса- то вам теперь безвозмездно (то есть даром)) отдадут?)
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FWSPM
1788015810
да всем все понятно что тут обсуждать
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NewLife
1788016058
ЗПРФ !!!
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nik55
1788016201
может пора бойкотировать игры с бо-жами
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RUSARM
1788017107
Мюллер купил всех судей, так что ЗПРФ....
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Красногвардейчик
1788019271
И там было сказано, что если в такой ситуации игрок обороняющейся команды ставит ногу, а ему по ноге потом бьют, то это не пенальти. ========================== Это правило для всех, кроме позорной придворной команды....ЗПРФ!!!!
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