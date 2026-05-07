Заявление «Реала» о драке Вальверде и Чуамени

Появилась официальная реакция «Реала» на резонансный конфликт Федерико Вальверде и Орельена Чуамени.
- Вальверде и Чуамени дрались два дня подряд.
- Вторая стычка произошла на сегодняшней тренировке.
- После нее Вальверде потребовалась госпитализация.
- Уругваец разбил голову о центральный стол в раздевалке – ему наложили несколько швов.
- Предположительно, он ненадолго потерял сознание. Его увозили с тренировочной базы на инвалидной коляске.
- Сообщалось, что «Реал» рассматривает четыре типа санкций в отношении обоих футболистов.
«Футбольный клуб «Реал Мадрид» объявляет, что после инцидентов, произошедших сегодня утром во время тренировки первой команды, принято решение открыть дисциплинарное производство в отношении наших игроков Федерико Вальверде и Орельена Чуамени.
Клуб предоставит обновленную информацию о результатах обоих разбирательств, как только будут завершены соответствующие внутренние процедуры», – говорится в заявлении.
Источник: сайт «Реала»