Заявление «Реала» о драке Вальверде и Чуамени

Появилась официальная реакция «Реала» на резонансный конфликт Федерико Вальверде и Орельена Чуамени.

Вальверде и Чуамени дрались два дня подряд.

Вторая стычка произошла на сегодняшней тренировке.

После нее Вальверде потребовалась госпитализация.

Уругваец разбил голову о центральный стол в раздевалке – ему наложили несколько швов.

Предположительно, он ненадолго потерял сознание. Его увозили с тренировочной базы на инвалидной коляске.

Сообщалось, что «Реал» рассматривает четыре типа санкций в отношении обоих футболистов.

«Футбольный клуб «Реал Мадрид» объявляет, что после инцидентов, произошедших сегодня утром во время тренировки первой команды, принято решение открыть дисциплинарное производство в отношении наших игроков Федерико Вальверде и Орельена Чуамени.

Клуб предоставит обновленную информацию о результатах обоих разбирательств, как только будут завершены соответствующие внутренние процедуры», – говорится в заявлении.