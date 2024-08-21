«Динамо» заинтересовано в вингерах «Крузейро» и сборной Ирана

«Динамо» заинтересовано в 26-летнем вингере «Крузейро» Артуре Гомесе. По данным «Спорт-Экспресса», сам футболист готов к переезду в Россию, однако с бразильским клубом достигнуть договоренности пока не удалось. В Европе Гомес выступал за «Эшторил» и лиссабонский «Спортинг».
Один из альтернативных вариантов для бело-голубых – 31-летний вингер сборной Ирана Алиреза Джаханбакш. Сейчас он находится в статусе свободного агента, а в последние годы выступал за «Фейеноорд». Ранее он также играл в Европе за «Брайтон», «АЗ Алкмаар» и «НЕК Неймеген».
- Контракт Гомеса с «Крузейро» рассчитан до конца 2026 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.
- В этом году он провел за клуб 36 матчей, забил 5 голов, отдал 4 передачи.
- Джаханбакш в прошлом сезоне сыграл за «Фейеноорд» в 23 встречах, отметился 1 забитым мячом и 2 голевыми пасами.
Источник: «Спорт-Экспресс»