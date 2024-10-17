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    • Динамовец Артур назвал одноклубника, который учит его русскому языку

    Динамовец Артур назвал одноклубника, который учит его русскому языку

    Летний новичок «Динамо» Артур Гомес ответил на вопросы об изучении русского языка.

    26-летнему бразильцу помогает Даниил Фомин.

    – Русскому тебя еще не учили?

    – Знаю некоторые слова: «привет», «спасибо», «право», «лево», «один».

    – Кто ответственный за обучение?

    – Фома часто со мной разговаривает. Он всегда рассказывает мне о том, что действительно важно. Он очень хороший парень.

    Вообще у нас все ребята хорошие, я был очень приятно удивлен россиянами.

    • «Динамо» выкупило Артура у «Крузейро» за 5 млн евро.
    • Статистика левого вингера: 6 матчей, 1 забитый гол.

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    Источник: «Известия»

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    17.10.2024 22:44
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    Комментарии (1)
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    fakeid
    1729195203
    а в зените все вынужденно выучили португальский) кроме летних новичков, которые его сейчас учат. скоро глушенков и латышонок будут рассказывать в интервью про жога бониту))
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