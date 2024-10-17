Динамовец Артур назвал одноклубника, который учит его русскому языку

Летний новичок «Динамо» Артур Гомес ответил на вопросы об изучении русского языка.

26-летнему бразильцу помогает Даниил Фомин.

– Русскому тебя еще не учили?

– Знаю некоторые слова: «привет», «спасибо», «право», «лево», «один».

– Кто ответственный за обучение?

– Фома часто со мной разговаривает. Он всегда рассказывает мне о том, что действительно важно. Он очень хороший парень.

Вообще у нас все ребята хорошие, я был очень приятно удивлен россиянами.