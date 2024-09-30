Газизов – о судейских решениях в РПЛ: «Скоро голову кому-то отрубят и скажут: «Ой, случайно получилось»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов недоволен работой арбитра в матче 10-го тура РПЛ против московского «Динамо» (0:1).

На 26-й минуте Артур Гомес ударил ногой между ног Валентина Пальцева.

Главный судья Сергей Чебан показал бразильцу желтую карточку.

«Даже в боях без правил наказывают серьезнее: с октагона могут выгнать. А в футболе человек как дал со спины – ну, смешно.

Пальцев валяется, этот извиняется. Скоро голову кому-то отрубят и скажут: «Ой, случайно получилось», – сказал Газизов.