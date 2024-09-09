Личка оценил дебют Артура за «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о первой игре Артура Гомеса.
Бразилец дебютировал за новую команду в товарищеском матче с «Пари НН» (1:0).
– В сегодняшнем матче дебютировал бразилец Артур. Готов он уже играть с первых минут?
– Хорошо, что в Бразилии идeт чемпионат. Он приехал, как в своe время и Бителло, с игровой практикой. Там вообще никаких проблем нет.
Понятно, что по приезду он проходил медицинские тесты, нужно было сделать разные вещи. Первый раз Артур с нами тренировался вчера.
Сегодня я хотел, чтобы он пошeл работать индивидуально. Но он заверил меня, что для него лучше сыграть 45 минут.
Я не возражал, поскольку у него уже была игровая практика в Бразилии. Поэтому он отыграл тайм, побегал чуть-чуть, всe хорошо.
- Артур перешел в «Динамо» из «Крузейро» за 5 млн евро.
- У вингера есть опыт выступлений в Европе – за «Эшторил» и «Спортинг».