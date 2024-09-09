Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Личка оценил дебют Артура за «Динамо»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о первой игре Артура Гомеса.

    Бразилец дебютировал за новую команду в товарищеском матче с «Пари НН» (1:0).

    – В сегодняшнем матче дебютировал бразилец Артур. Готов он уже играть с первых минут?

    – Хорошо, что в Бразилии идeт чемпионат. Он приехал, как в своe время и Бителло, с игровой практикой. Там вообще никаких проблем нет.

    Понятно, что по приезду он проходил медицинские тесты, нужно было сделать разные вещи. Первый раз Артур с нами тренировался вчера.

    Сегодня я хотел, чтобы он пошeл работать индивидуально. Но он заверил меня, что для него лучше сыграть 45 минут.

    Я не возражал, поскольку у него уже была игровая практика в Бразилии. Поэтому он отыграл тайм, побегал чуть-чуть, всe хорошо.

    • Артур перешел в «Динамо» из «Крузейро» за 5 млн евро.
    • У вингера есть опыт выступлений в Европе – за «Эшторил» и «Спортинг».

    Новости по теме
    «Динамо» летом могло усилиться защитником сборной Испании
    Мостовой посоветовал меньше говорить про Абаскаля 2
    Назначены судьи матчей 10-го тура РПЛ 6
    Источник: сайт «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.09.2024 00:12
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Гор--google
    1725861238
    Откуда эти идиоты взяли счёт 1:0?
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+