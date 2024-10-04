ЭСК принял решения по эпизодам с Торменой и Черниковым в матче «Краснодар» – «Зенит»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС 2 октября провела заседание и вынесла решения по обращениям «Зенита» и «Динамо Мх» по матчам 10-го тура РПЛ. В частности комиссия посчитала, что судья Алексей Сухой ошибочно не удалил игрока «Краснодара» Витора Тормену на 14-й минуте игры с петербуржцами.

Полный текст решений ЭСК приводится ниже.

Мир РПЛ. 10-й тур

«Краснодар» (Краснодар) – «Зенит» (Санкт-Петербург)

«Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизодах с неудалением с поля игрока «Краснодара» Витора Тормены на 14-й минуте матча и неудалением с поля игрока «Краснодара» Александра Черникова на 43-й минуте матча.

Решения комиссии

1. Судья ошибочно не удалил с поля Витора Тормену («Краснодар») на 14-й минуте матча.

Защитник хочет сыграть в мяч, который находится над соперником, лежащим на поле. Он не пытается избежать контакта с соперником и наступает частью открытой стопы в чувствительную часть тела соперника (область паха).

Таким действием он угрожает безопасности соперника, и ему должна быть показана красная карточка.

Несмотря на то, что судья расценил действия Тормены как безрассудные, ввиду отсутствия жестокости и чрезмерной силы, большинство членов комиссии, считает, что судье следовало удалить его с поля за серьезное нарушение правил в данном пограничном эпизоде, учитывая использование шипов и чувствительное место контакта.

2. Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Краснодар» №53 Александра Черникова на 43-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что Черников совершает контакт вскользь без продавливания с голенью Лусиано, после чего происходит полный наступ стопой на голеностоп соперника.

Ввиду отсутствия применения чрезмерной силы со стороны игрока «Краснодара» комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести ему предупреждение за очевидное безрассудное поведение в данном игровом эпизоде.

«Динамо» (Махачкала) – «Динамо» (Москва)

«Динамо» (Махачкала) обратилось в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Чебана в эпизодах с неудалением с поля игрока «Динамо» (Москва) Артура на 26-й минуте матча и неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Динамо» (Москва) на 62-й минуте матча.

Решения комиссии

1. Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Динамо» (Москва) №11 Артура на 26-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок при попытке сыграть в мяч совершил безрассудный контакт подъeмом голеностопа в область паха игрока команды «Динамо» (Махачкала) №70 Валентина Пальцева без использования шипов, не думая о безопасности соперника. Ввиду отсутствия применения чрезмерной силы со стороны игрока команды «Динамо-Москва», комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести ему предупреждение за безрассудное поведение в данном игровом эпизоде.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Динамо» (Москва) на 62-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Динамо» (Москва) № Николас Маричаль был сфокусирован на верховом мяче в единоборстве с атакующим игроком команды «Динамо» (Махачкала) №25 Гамидом Агаларовым в то время, как нападающий выбирал позицию, после чего оба игрока на встречном движении совершают игровой контакт в борьбе за приближающийся мяч.

Ввиду отсутствия наказуемости в действиях игрока обороны, комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.