Символическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов определил символическую сборную 4-го тура РПЛ.
Вратарь: Илья Лантратов («Локомотив»).
Защитники: Илья Вахания, Виктор Тормена (оба – «Краснодар»), Андрес Аларкон («Динамо Мх»), Александр Сильянов («Локомотив»).
Полузащитники: Алексей Батраков («Локомотив»), Никита Глушков («Динамо Мх»).
Нападающие: Максим Глушенков, Александр Соболев (оба – «Зенит»), Андрей Касаджиков («Оренбург»), Артем Максименко («Родина»).
Тренер: Вадим Евсеев («Динамо Мх»).
Источник: «РБ Спорт»