Одна из самых красивых спортсменок России снялась в ролике с динамовскими бразильцами

«Динамо» выпустило рекламный ролик с участием бразильских игроков команды Артура Гомеса и Бителло, а также фигуристки Евгении Медведевой.

По сюжету Артур Гомес приходит домой и застает свою возлюбленную Еухению с кучей бело-голубых вещей. Футболист начинает обвинять девушку в измене, в этот момент появляется Бителло. Еухения объясняет, что это Жоао помог достать все эти вещи, чтобы сделать Артуру сюрприз.

«Ты же знаешь, я лучше всех доставляю» – говорит Бителло.

24-летний полузащитник Бителло провел в этом сезоне 18 матчей за «Динамо», забил 1 гол, сделал 8 передач.

26-летний вингер Артур Гомес сыграл в текущем сезоне в 12 встречах за «Динамо», отметился 3 забитыми мячами и 1 голевым пасом.

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