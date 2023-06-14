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    • Фигуристка Медведева выложила фото в соблазнительном нижнем белье

    Фигуристка Медведева выложила фото в соблазнительном нижнем белье

    Евгения Медведева, российская фигуристка, выложила фото с отдыха на Мальдивах.

    23-летняя девушка запечатлена в сексуальном нижнем белье.

    • Сейчас спортсменка не участвует в соревнованиях.
    • Она 2-кратная чемпионка мира.
    • Медведева по ходу отпуска публиковала совместные фото с фигуристом Дмитрием Чигирев, намекнув, что встречается с ним.

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    Источник: телеграм-канал Евгении Медведевой

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