Евгения Медведева, российская фигуристка, выложила фото с отдыха на Мальдивах.
23-летняя девушка запечатлена в сексуальном нижнем белье.
- Сейчас спортсменка не участвует в соревнованиях.
- Она 2-кратная чемпионка мира.
- Медведева по ходу отпуска публиковала совместные фото с фигуристом Дмитрием Чигиревым, намекнув, что встречается с ним.
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Источник: телеграм-канал Евгении Медведевой