Степашин оценил трансферы «Динамо»

Член совет директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о трансферах клуба, совершенных летом.

– Не считаете, что «Динамо» довольно скромно сработало на трансферном рынке?

– Ну смотрите. А что, разве Лунев – не усиление?

– Тут стопроцентное попадание. А Артур, за которого заплатили немалые пять миллионов?

– Считаю, бразилец еще заиграет. Надо немного подождать. Кстати, с удовольствием прочитал его интервью. Хорошо говорит, надеюсь, так же уверенно будет проявлять себя на поле.

Что касается паренька из Марокко [нападающий Маухуб], то у него просматриваются перспективы. Хет-трик в матче на Кубок с «Крыльями». Конечно, нам нужен был второй форвард после ухода Феди Смолова.