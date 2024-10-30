Степашин оценил трансферы «Динамо»

Член совет директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о трансферах клуба, совершенных летом.
– Не считаете, что «Динамо» довольно скромно сработало на трансферном рынке?
– Ну смотрите. А что, разве Лунев – не усиление?
– Тут стопроцентное попадание. А Артур, за которого заплатили немалые пять миллионов?
– Считаю, бразилец еще заиграет. Надо немного подождать. Кстати, с удовольствием прочитал его интервью. Хорошо говорит, надеюсь, так же уверенно будет проявлять себя на поле.
Что касается паренька из Марокко [нападающий Маухуб], то у него просматриваются перспективы. Хет-трик в матче на Кубок с «Крыльями». Конечно, нам нужен был второй форвард после ухода Феди Смолова.
- Летом «Динамо» пополнилось вингером Артуром Гомесом, нападающим Эль-Мехди Маухубом, вратарем Андрее Луневым и защитником Иваном Лепским из «Динамо-2»
- После 13 туров бело-голубые с 26 очками занимают 4-е место в РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»