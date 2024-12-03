Личка обвинил трех игроков «Динамо» в наплевательском отношении

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка раскритиковал атакующее трио команды по итогам матча с «Ахматом».

Динамовцы потеряли очки в Грозном – 1:1.

Они спаслись от поражения на 95-й минуте благодаря голу вратаря Игоря Лещука.

– Очень недоволен и расстроен нашей игрой. Все трое нападающих – Константин Тюкавин, Артур Гомес и Муми Нгамале – вышли без эмоций и должного отношения к игре.

Ты можешь подняться на третье место, приблизиться к лидерам, а атакующей линии было будто наплевать на ситуацию. Выиграем – хорошо, проиграем – ничего страшного. И это меня раздражает.

В футболе всегда встречаются две команды, и обе хотят победить. Но когда с желанием играют только 6–7 человек, а остальные просто приехали побегать, тяжело ждать хороший результат.

– Недовольны только атакой?

– Да, я должен был поменять всех троих в перерыве.

– Почему не сделали этого?

– Потому что верил, что после слов в раздевалке они поменяют отношение. Например, Артур создал две неплохие ситуации один в один. Но этого мало!

Для уровня таких игроков, как Гомес, Нгамале и Тюкавин, выступление было очень неудачным. Они могут намного больше.