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    • Личка обвинил трех игроков «Динамо» в наплевательском отношении

    Личка обвинил трех игроков «Динамо» в наплевательском отношении

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка раскритиковал атакующее трио команды по итогам матча с «Ахматом».

    • Динамовцы потеряли очки в Грозном – 1:1.
    • Они спаслись от поражения на 95-й минуте благодаря голу вратаря Игоря Лещука.

    – Очень недоволен и расстроен нашей игрой. Все трое нападающих – Константин Тюкавин, Артур Гомес и Муми Нгамале – вышли без эмоций и должного отношения к игре.

    Ты можешь подняться на третье место, приблизиться к лидерам, а атакующей линии было будто наплевать на ситуацию. Выиграем – хорошо, проиграем – ничего страшного. И это меня раздражает.

    В футболе всегда встречаются две команды, и обе хотят победить. Но когда с желанием играют только 6–7 человек, а остальные просто приехали побегать, тяжело ждать хороший результат.

    – Недовольны только атакой?

    – Да, я должен был поменять всех троих в перерыве.

    – Почему не сделали этого?

    – Потому что верил, что после слов в раздевалке они поменяют отношение. Например, Артур создал две неплохие ситуации один в один. Но этого мало!

    Для уровня таких игроков, как Гомес, Нгамале и Тюкавин, выступление было очень неудачным. Они могут намного больше.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.12.2024 22:44
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Тинез Розоп
    1733256606
    Скушают Личку и не подавятся…
    Ответить
    FWSPM
    1733256777
    Ну так какого ты маринуешь на лавке Грулева? что мешало раньше его выпустить?
    Ответить
    Cleaner
    1733257683
    Нападающие проДИНАМИЛИ Личку!!!...))
    Ответить
    Интерес
    1733257754
    Вычёркиваем из списка эту команду.
    Ответить
    BRO_football
    1733258067
    А ты посмотри какие у них зарплаты по контракту. Понятное дело, что за такие огромные гарантированные деньги можно особо и не стараться.
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    Иван Петров 1986
    1733294496
    Слив тренера налицо.
    Ответить
    FRZZ
    1733294772
    Тюкавин давно зазнался, распиаренный игрок...
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    САДЫЧОК
    1733301097
    Тюкавин звездун! Не корректно высказывается о коллегах других команд. Игрок посредственный принимающий мяч спиной к воротам!
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    zigbert
    1733301304
    Претензии к этим игрокам не безосновательны. Если уж счет пришлось сравнивать вратарю.
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