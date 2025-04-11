Объявлен автор лучшего гола марта в РПЛ

Российская Премьер-лига выбрала нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева автором лучшего гола марта. Он одержал победы в двух из трех голосваний. При этом в голосовании экспертов форвард разделил первое место.

Также в числе номинантов были Жоау Батчи («Краснодар»), Максим Самородов («Ахмат»), Максим Осипенко («Ростов»), Стефан Лончар («Акрон»), Дмитрий Воробьeв («Локомотив»), Артур Гомес («Динамо») и Луис Энрике («Зенит»).