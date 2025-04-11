Объявлен автор лучшего гола марта в РПЛ

Российская Премьер-лига выбрала нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева автором лучшего гола марта. Он одержал победы в двух из трех голосваний. При этом в голосовании экспертов форвард разделил первое место.
Также в числе номинантов были Жоау Батчи («Краснодар»), Максим Самородов («Ахмат»), Максим Осипенко («Ростов»), Стефан Лончар («Акрон»), Дмитрий Воробьeв («Локомотив»), Артур Гомес («Динамо») и Луис Энрике («Зенит»).
- Среди экспертов за Сергеева проголосовали Владислав Радимов и Олег Корнаухов. Андрей Аршавин и Эдуард Мор выбрали Луиса Энрике, Александр Григорян – гол Самордова.
- Среди комментаторов за Сергеева проголосовал Дмитрий Шнякин. Константин Генич и Дмитрий Дерунец выбрали Артура, Тимур Журавель – гол Луиса Энрике, Роман Трушечкин – гол Воробьева.
- Среди болельщиков Сергеев получил 41,2% голосов, Батчи – 29,27%, Луис Энрике – 7,9%, Самородов – 7,71%, Воробьев – 3,99%, Гомес – 3,74%, Осипенко – 3,41%, Лончар – 2,79%.
Источник: официальный сайт РПЛ