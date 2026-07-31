В «Рубине» отреагировали на новость об уходе Даку в «Спартак»

Пресс-служба «Рубина» не подтвердила продажу нападающего Мирлинда Даку.

Сообщалось, что казанский клуб получил официальное письмо от «Спартака» об активации опции выкупа 28-летнего футболиста за 11 миллионов евро (около 1 миллиарда рублей).

– Действительно ли «Рубин» получил от «Спартака» письмо об активации опции выкупа Даку?

– Сейчас Даку в Самаре с командой готовится к завтрашней игре с «Акроном».