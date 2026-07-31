В «Рубине» отреагировали на новость об уходе Даку в «Спартак»

Пресс-служба «Рубина» не подтвердила продажу нападающего Мирлинда Даку.
Сообщалось, что казанский клуб получил официальное письмо от «Спартака» об активации опции выкупа 28-летнего футболиста за 11 миллионов евро (около 1 миллиарда рублей).
– Действительно ли «Рубин» получил от «Спартака» письмо об активации опции выкупа Даку?
– Сейчас Даку в Самаре с командой готовится к завтрашней игре с «Акроном».
- 28-летний Даку забил гол за «Рубин» в домашнем матче с «Краснодаром» (1:3) в 1-м туре РПЛ. В прошлом сезоне он провел за казанцев 29 матчей, забил 11 голов, сделал 1 ассист.
- Даку выступает за казанцев с лета 2023 года.
- Срок его контракта с «Рубином» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Матч ТВ»