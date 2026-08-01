Трансфер «Спартака» за миллиард рублей, заговор против Инфантино, смерть Барези и другие новости

ФИФА прояснила ситуацию с продажей части прав на ЧМ

Умер чемпион мира-1982 и легенда «Милана» Барези

«Севилья» отказалась продать «Спартаку» двух игроков за 15 миллионов

«Локомотив» избавился от футболиста, купленного за 3 миллиона

Матч «Ростов» – ЦСКА перенесли в другой город

Выбран новый капитан «Краснодара» вместо Сперцяна

«Зенит» не отказался от Головина

Мудрику разрешили играть в футбол после дисквалификации за допинг – есть реакция «Челси» и самого вингера

«Спартак» оформит трансфер за миллиард рублей

«Ростов» в гостях победил «Родину» в стартовом матче 2-го тура РПЛ

Инфантино близок к потере должности президента ФИФА

Бразильский клуб предложит «Зениту» обмен игроками

Винисиус договорился с другим клубом