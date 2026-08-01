Спортивный директор «Ростова» объявил об отставке: «Меня попросили уйти – я ушел»

Алексей Рыскин подтвердил, что больше не является спортивным директором «Ростова».

– Вы написали заявление об уходе из «Ростова»?

– Новый гендиректор клуба [Андрей Чайка] попросил написать заявление об уходе. Я написал.

– Почему решили выполнить его просьбу? Могли ведь и не писать...

– Послушайте, человек видит развитие клуба по-другому. Зачем оставаться? Меня попросили уйти – я ушел. Не буду держаться за место.

– Не обидно, что так все заканчивается?

– Ничего не заканчивается. Команда играет. Команда укомплектована. Тренерский штаб работает хорошо. Все будет нормально у «Ростова».

– Почему тогда сам Чайка не подтверждает информацию о том, что просил вас уйти?

– Ну это не ко мне вопрос. Мы встретились первый раз вчера. Он попросил написать заявление. Я написал, отправил – все .

– То есть, в день вашего знакомства он сразу попросил это сделать?

– Да.