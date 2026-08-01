Мойзес назвал Кругового «дерзким сопляком»

Игроки ЦСКА устроили шуточную перепалку в социальных сетях.
Обращениями друг к другу обменялись Мойзес и Данил Круговой.
Первым написал российский футболист, прокомментировав фотографию одноклубника с тренировки.
«Брат, давай, чуть отдых, пожалуйста», – начал диалог Круговой.
«Дерзкий сопляк, клянусь, я проспал всего час и 15 минут после обеда!» – ответил Мойзес.
«Мойзес, обнови переводчик! Че-то он борщит у тебя», – иронично заключил Круговой.
- ЦСКА готовится к матчу 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1 августа, 16:15 мск).
Источник: «Бомбардир»