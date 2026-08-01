Мойзес назвал Кругового «дерзким сопляком»

Игроки ЦСКА устроили шуточную перепалку в социальных сетях.

Обращениями друг к другу обменялись Мойзес и Данил Круговой.

Первым написал российский футболист, прокомментировав фотографию одноклубника с тренировки.

«Брат, давай, чуть отдых, пожалуйста», – начал диалог Круговой.

«Дерзкий сопляк, клянусь, я проспал всего час и 15 минут после обеда!» – ответил Мойзес.

«Мойзес, обнови переводчик! Че-то он борщит у тебя», – иронично заключил Круговой.