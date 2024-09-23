Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Карпин – о выборе игроков для сборной России: «Хочу глаза в глаза поговорить с Глушенковым»

    Карпин – о выборе игроков для сборной России: «Хочу глаза в глаза поговорить с Глушенковым»

    Главный тренер сборной России Валерия Карпин высказался о расширенном составе национальной команды перед учебно-тренировочным сбором в октябре.

    Алексей Миранчук забивает команде Лионеля Месси, Далер Кузяев отличился в игре с «Монако», Матвей Сафонов дебютировал за ПСЖ, Федор Чалов забил первый гол за ПАОК, Александр Головин в составе «Монако» обыграл «Барселону». Успеваете следить за всеми сборниками?

    – Да, конечно, тренерский штаб следит за всеми нашими легионерами. Ждем ещe, когда восстановится Арсен Захарян и Антон Миранчук наберет форму в новой команде.

    – В расширенном списке 42 футболиста. Зачем так много?

    – По регламенту мы должны заранее предупреждать клубы о возможном вызове их игроков в сборную. Впереди ещe два тура Мир РПЛ и матчи FONBET Кубка России. Очевидно, что кто-то может получить травму или просто плохо провести этот отрезок. Зачем его тогда вызывать? Нужна вариативность в выборе окончательного состава.

    – Сколько игроков останется в окончательном списке?

    – Думаю, примерно 23 полевых игрока и три вратаря.

    – Недавно Максим Глушенков сказал, что лучше тренироваться с легионерами «Зенита», чем ехать в сборную России. Почему слова Глушенкова не повлияли на ваше решение его вызвать?

    – Наоборот. Они тоже повлияли на наше решение его вызвать. Я хочу тет-а-тет, глаза в глаза поговорить с человеком, который сказал то, что сказал. И понять его позицию.

    – В расширенном списке пять центральных нападающих. Сколько останется в окончательном?

    – Наверное, три.

    – Насколько велики шансы Германа Онугхи попасть в число этих трех?

    – Шансы такие же, как у всех.

    – В число кандидатов в сборную вернулся Фeдор Чалов.

    – Да. Он начал регулярно играть за ПАОК, принял участие в последних восьми матчах и даже забил. Его уровень мы хорошо знаем, важно было набрать форму.

    – Алексей Миранчук забил уже два мяча в МЛС. Один из них в ворота «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси. Как проходит адаптация Алексея?

    – Я пока видел только его голы, но лично с ним еще не общался.

    • Учебно-тренировочный сбор начнeтся в подмосковном Новогорске 7 октября.
    • Соперники сборной России по матчам в октябре будут объявлены позднее.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

    Новости по теме
    Семак не исключил, что Глушенков сыграет полный матч с «Краснодаром» 6
    Титов определил три лучших летних трансфера в РПЛ 1
    Губерниев оценил решение Карпина пригласить Глушенкова в сборную России 1
    Источник: официальный сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.09.2024 12:27
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    The only one
    1727084730
    Карпин красавчик. Всё чётко, конкретно, без лишних слюней и соплей.
    Ответить
    Бриг
    1727088410
    Да Карпин же нормальный человек и сам знает, что лучше тренироваться с легионерами, чем впустую летать неизвестно зачем.
    Ответить
    Plyash
    1727092171
    Карпин профессионал,а теперь ещё проявляет себя,как педагог и учитель.Всё будет хорошо,поменьше бы только идиотов типа Свищёва...
    Ответить
    BRO_football
    1727116865
    Да пусть разговаривает! Вообще Глушенков ничего не должен сборной России. Может, правило ФИФА имеется, где сказано что футболист просто ОБЯЗАН играть за сборную, если его вызывают.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+