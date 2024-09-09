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    • Российский футболист рассказал, во сколько раз увеличилась его зарплата после трансфера в «Копенгаген»

    Российский футболист рассказал, во сколько раз увеличилась его зарплата после трансфера в «Копенгаген»

    Новичок «Копенгагена» Герман Онугха рассказал об увеличении зарплаты после трансфера из «Вайле».

    «Во сколько раз выросла моя зарплата по сравнению с «Вайле»? Так, сейчас посчитаю… В семь раз.

    Но не очень люблю говорить про деньги. Просто надо понимать, что в «Вайле» у меня не было сумасшедшего контракта. Были достойные цифры, но вау не было. Понятно, что топ-клуб всегда предлагает больше клуба, который борется за выживание», – сказал Онугха.

    • Онугха был включен в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом 5 и 7 сентября.
    • Герман – лучший бомбардир минувшего сезона чемпионата Дании.
    • Онугха ранее выступал за «Краснодар».

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.09.2024 15:13
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