Российский футболист рассказал, во сколько раз увеличилась его зарплата после трансфера в «Копенгаген»

Новичок «Копенгагена» Герман Онугха рассказал об увеличении зарплаты после трансфера из «Вайле».

«Во сколько раз выросла моя зарплата по сравнению с «Вайле»? Так, сейчас посчитаю… В семь раз.

Но не очень люблю говорить про деньги. Просто надо понимать, что в «Вайле» у меня не было сумасшедшего контракта. Были достойные цифры, но вау не было. Понятно, что топ-клуб всегда предлагает больше клуба, который борется за выживание», – сказал Онугха.