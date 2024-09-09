Российский футболист рассказал, во сколько раз увеличилась его зарплата после трансфера в «Копенгаген»

Новичок «Копенгагена» Герман Онугха рассказал об увеличении зарплаты после трансфера из «Вайле».
«Во сколько раз выросла моя зарплата по сравнению с «Вайле»? Так, сейчас посчитаю… В семь раз.
Но не очень люблю говорить про деньги. Просто надо понимать, что в «Вайле» у меня не было сумасшедшего контракта. Были достойные цифры, но вау не было. Понятно, что топ-клуб всегда предлагает больше клуба, который борется за выживание», – сказал Онугха.
- Онугха был включен в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом 5 и 7 сентября.
- Герман – лучший бомбардир минувшего сезона чемпионата Дании.
- Онугха ранее выступал за «Краснодар».