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Дания. Суперлига
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Копенгаген
Результаты
€ 51,15 млн
Копенгаген - результаты матчей
Копенгаген
Дания. Суперлига
Стадион:
Паркен
Сайт:
http://fck.dk/
Тренер:
Бо Свенссон
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Кубок УЕФА. 2008/2009
Кубок УЕФА. 2008/2009
Кубок УЕФА. первый круг 2008/2009
Кубок УЕФА. 2007/2008
05.11 | 23:00
Копенгаген
2 : 1
Иберия 1999
22.10 | 19:45
Црвена Звезда
2 : 2
Копенгаген
15.10 | 22:00
Копенгаген
3 : 0
Брага
27.08 | 20:00
Копенгаген
4 : 1
Интер
20.08 | 19:00
Интер
0 : 0
Копенгаген
12.08 | 19:00
Копенгаген
5 : 1
Дебрецен
06.08 | 20:00
Дебрецен
0 : 3
Копенгаген
29.07 | 20:00
Копенгаген
2 : 1
Полесье
23.07 | 21:00
Полесье
3 : 3
Копенгаген
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