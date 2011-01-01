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    Копенгаген - результаты

    Город Копенгаген
    Дивизион Дания-Лига SAS
    Сайт http://fck.dk/
    Стадион Паркен
    Тренер Джесс Торуп
    Турниры:
    Дания. Суперлига (2022/2023)
    19 тур
    		26 февраля, воскресенье 18:00 Копенгаген 1:0 Ольборг
    18 тур
    		19 февраля, воскресенье 18:00 Силькеборг 0:3 Копенгаген
    17 тур
    		13 ноября, воскресенье 16:00 Орхус 0:2 Копенгаген
    16 тур
    		6 ноября, воскресенье 18:00 Копенгаген 3:0 Люнгбю
    15 тур
    		29 октября, суббота 17:00 Рандерс 0:2 Копенгаген
    14 тур
    		22 октября, суббота 17:00 Копенгаген 1:1 Мидтьюлланд
    13 тур
    		16 октября, воскресенье 15:00 Брондбю 1:1 Копенгаген
    12 тур
    		8 октября, суббота 20:00 Копенгаген 1:1 Нордшелланд
    11 тур
    		2 октября, воскресенье 19:00 Копенгаген 1:0 Орхус
    10 тур
    		18 сентября, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 2:1 Копенгаген
    9 тур
    		10 сентября, суббота 20:00 Оденсе 2:1 Копенгаген
    8 тур
    		2 сентября, пятница 20:00 Копенгаген 1:0 Силькеборг
    7 тур
    		28 августа, воскресенье 17:00 Нордшелланд 3:1 Копенгаген
    6 тур
    		19 августа, пятница 20:00 Люнгбю 0:3 Копенгаген
    5 тур
    		12 августа, пятница 22:00 Копенгаген 1:3 Рандерс
    4 тур
    		7 августа, воскресенье 17:00 Копенгаген 4:1 Брондбю
    3 тур
    		31 июля, воскресенье 17:00 Виборг 4:2 Копенгаген
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 19:00 Ольборг 1:3 Копенгаген
    1 тур
    		17 июля, воскресенье 17:00 Копенгаген 0:1 Хорсенс
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