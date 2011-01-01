Турниры:
Дания. Суперлига (2022/2023)
|19 тур
|26 февраля, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|1:0
|Ольборг
|18 тур
|19 февраля, воскресенье
|18:00
|Силькеборг
|0:3
|Копенгаген
|17 тур
|13 ноября, воскресенье
|16:00
|Орхус
|0:2
|Копенгаген
|16 тур
|6 ноября, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|3:0
|Люнгбю
|15 тур
|29 октября, суббота
|17:00
|Рандерс
|0:2
|Копенгаген
|14 тур
|22 октября, суббота
|17:00
|Копенгаген
|1:1
|Мидтьюлланд
|13 тур
|16 октября, воскресенье
|15:00
|Брондбю
|1:1
|Копенгаген
|12 тур
|8 октября, суббота
|20:00
|Копенгаген
|1:1
|Нордшелланд
|11 тур
|2 октября, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|1:0
|Орхус
|10 тур
|18 сентября, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|2:1
|Копенгаген
|9 тур
|10 сентября, суббота
|20:00
|Оденсе
|2:1
|Копенгаген
|8 тур
|2 сентября, пятница
|20:00
|Копенгаген
|1:0
|Силькеборг
|7 тур
|28 августа, воскресенье
|17:00
|Нордшелланд
|3:1
|Копенгаген
|6 тур
|19 августа, пятница
|20:00
|Люнгбю
|0:3
|Копенгаген
|5 тур
|12 августа, пятница
|22:00
|Копенгаген
|1:3
|Рандерс
|4 тур
|7 августа, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|4:1
|Брондбю
|3 тур
|31 июля, воскресенье
|17:00
|Виборг
|4:2
|Копенгаген
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|19:00
|Ольборг
|1:3
|Копенгаген
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|0:1
|Хорсенс