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Копенгаген
Новости
€ 51,15 млн
Копенгаген - новости команды
Копенгаген
Дания. Суперлига
Стадион:
Паркен
Сайт:
http://fck.dk/
Тренер:
Бо Свенссон
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Копенгаген» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Копенгаген» – «Интер Турку»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Фото
Экс-спартаковец Ларссон подписал контракт с новым клубом
25 августа
3
Трансляция
«Интер» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Интер Турку» – «Копенгаген»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Трансляция
«Дебрецен» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Дебрецен» – «Копенгаген»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Трансляция
«Копенгаген» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026
29 июля
«Копенгаген» – «Полесье»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
28 июля
Фото
Бывший легионер «Спартака» перешел в датский клуб
17 июля
1
«Краснодар» не продал игрока «Зениту»: «Предлагали почти в десять раз больше»
26 июня
2
Определились 111 участников Лиги конференций-2026/27, среди них «Монако» и «Аякс»
2 июня
Фото
«Барселона» выложила фото с экс-игроками «Краснодара» и «Спартака»
29 января
1
Лига чемпионов. «Барселона» одержала волевую победу и избежала стыков
29 января
2
«Барселона» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026
28 января
Где смотреть матч «Барселона» – «Копенгаген»: во сколько прямая трансляция: 28 января 2026
27 января
«Барселона» – «Копенгаген»: прогноз и ставки на матч 28 января 2026 с коэффициентом 1.80
27 января
Лига чемпионов. «ПСЖ» без Сафонова проиграл «Спортингу», «Арсенал» победил «Интер» и другие результаты
21 января
3
Трансляция
«Копенгаген» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2026
20 января
«Копенгаген» – «Наполи»: прогноз и ставки на матч 20 января 2026 с коэффициентом 1.45
19 января
7 экс-спартаковцев взяли титулы в 2025 году
2025.12.28 12:15
18
Трансляция
«Вильярреал» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2025
2025.12.10 19:35
«Вильярреал» – «Копенгаген»: прогноз и ставки на матч 10 декабря с коэффициентом 1.6
2025.12.09 09:02
Фото
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
2025.11.27 23:37
Лига чемпионов. Гол экс-спартаковца помог «Копенгагену» обыграть «Кайрат» (3:2)
2025.11.26 22:55
Трансляция
«Копенгаген» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2025
2025.11.26 19:35
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