10.12.2025, среда, 20:45
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов, 6 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
3-2-1-2-2
1
Жуниор
24
Педраса
4
Марин
6
Наварро
13
Вейга
26
Гуйе
14
Комесанья
20
Молейро
17
Бьюкенан
9
Микаутадзе
19
Пепе
4-1-1-2-2
1
Котарски
22
Заге
5
Перейра
20
Сузуки
15
Лопес
36
Клем
21
Мадсен
16
Роберт
10
Эльюнусси
39
Дадасон
11
Ларссон
24
Педраса
23
Кардона
23
Кардона
24
Педраса
20
Молейро
19
Соломон
19
Соломон
20
Молейро
17
Бьюкенан
12
Акомах
12
Акомах
17
Бьюкенан
19
Пепе
22
Перес
22
Перес
19
Пепе
9
Микаутадзе
12
Олувасейи
12
Олувасейи
9
Микаутадзе
22
Заге
24
Мелинг
24
Мелинг
22
Заге
21
Мадсен
27
Делэни
27
Делэни
21
Мадсен
36
Клем
7
Классон
7
Классон
36
Клем
16
Роберт
7
Ахури
7
Ахури
16
Роберт
39
Дадасон
14
Корнелиус
14
Корнелиус
39
Дадасон
Остались в запасе
Вильярреал
Копенгаген
25
Арнау Тенас
ВР
2
Адрия Альтимира
ПЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
31
Рунар Рунарссон
ВР
61
Оскар Буур
ВР
4
Мунаше Гарананга
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
9
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
25
Арнау Тенас
ВР
2
Адрия Альтимира
ПЗ
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
61
Оскар Буур
ВР
4
Мунаше Гарананга
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
9
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Вильярреал - Копенгаген
3
2
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
14
15
Офсайды
3
0
Количество передач
424
409
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
2.08
1.36
xGP (предотвращенные голы)
0.34
0.34
Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Копенгагена», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Копенгаген»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»