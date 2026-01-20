20.01.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
Лига чемпионов, 7 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Копенгаген
Копенгаген
4-1-1-2-2
24
Котарски
15
Лопес
55
Перейра
20
Сузуки
24
Мелинг
27
Делэни
21
Мадсен
10
Эльюнусси
99
Ахури
14
Корнелиус
39
Дадасон
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
3
Гутьеррес
4
Буонджорно
15
Жуан
22
Ди Лоренцо
37
Спинаццола
68
Лоботка
8
Мактоминей
11
Эльмас
26
Вергара
19
Хойлунд
24
Мелинг
24
Гарананга
24
Гарананга
24
Мелинг
39
Дадасон
4
Хацидиакос
4
Хацидиакос
39
Дадасон
14
Корнелиус
36
Клем
36
Клем
14
Корнелиус
21
Мадсен
7
Классон
7
Классон
21
Мадсен
99
Ахури
17
Ларссон
17
Ларссон
99
Ахури
37
Спинаццола
37
Оливера
37
Оливера
37
Спинаццола
26
Вергара
70
Ланг
70
Ланг
26
Вергара
3
Гутьеррес
70
70
3
Гутьеррес
11
Эльмас
20
Лукка
20
Лукка
11
Эльмас
Остались в запасе
Копенгаген
Наполи
31
Рунар Рунарссон
ВР
61
Оскар Буур
ВР
42
Graham Ankamafio
ЦЗ
5
Oliver Højer
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
16
Роберт
ЛВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
17
Сам Беукема
ЦЗ
52
Emmanuele De Chiara
ЦП
58
Vincenzo Prisco
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
61
Оскар Буур
ВР
42
Graham Ankamafio
ЦЗ
5
Oliver Højer
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
16
Роберт
ЛВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
17
Сам Беукема
ЦЗ
52
Emmanuele De Chiara
ЦП
58
Vincenzo Prisco
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Копенгаген - Наполи
2
1
2
Всего ударов по воротам
5
19
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
1
0
Угловые удары
1
11
Нарушения
13
15
Офсайды
1
2
Количество передач
295
699
Сейвы
4
3
Точность передач %
74
92
Удары мимо ворот
0
8
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
5
14
Удары из-за пределов штрафной
0
5
xG (ожидаемые голы)
1.38
1.54
xGP (предотвращенные голы)
1.07
1.07
Смотреть прямую трансляцию матча «Копенгаген» против «Наполи», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» – «Наполи»
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Источник: «Бомбардир»