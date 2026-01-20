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  • «Копенгаген» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2026

«Копенгаген» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2026

20 января, 21:50
Копенгаген
20.01.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
1 : 1
Завершен
Наполи
72' Д. Ларссон
39' С. Мактоминей
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Копенгаген
24
Доминик Котарски
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
15
Маркос Лопес
ЛЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
20
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
27
Томас Делэни
(К) ОП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
99
Элиас Ахури
ПВ
39
Виктор Дадасон
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
26
Антонио Вергара
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Копенгаген
31
Рунар Рунарссон
ВР
61
Оскар Буур
ВР
42
Graham Ankamafio
ЦЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
16
Роберт
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
5
Oliver Højer
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
52
Emmanuele De Chiara
ЦП
58
Vincenzo Prisco
ЦП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4-1-1-2-2
24
Котарски
15
Лопес
55
Перейра
20
Сузуки
24
Мелинг
27
Делэни
21
Мадсен
10
Эльюнусси
99
Ахури
14
Корнелиус
39
Дадасон
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
3
Гутьеррес
4
Буонджорно
15
Жуан
22
Ди Лоренцо
37
Спинаццола
68
Лоботка
8
Мактоминей
11
Эльмас
26
Вергара
19
Хойлунд
24
Мелинг
24
Гарананга
24
Гарананга
24
Мелинг
39
Дадасон
4
Хацидиакос
4
Хацидиакос
39
Дадасон
14
Корнелиус
36
Клем
36
Клем
14
Корнелиус
21
Мадсен
7
Классон
7
Классон
21
Мадсен
99
Ахури
17
Ларссон
17
Ларссон
99
Ахури
37
Спинаццола
37
Оливера
37
Оливера
37
Спинаццола
26
Вергара
70
Ланг
70
Ланг
26
Вергара
3
Гутьеррес
70
70
3
Гутьеррес
11
Эльмас
20
Лукка
20
Лукка
11
Эльмас
Остались в запасе
Копенгаген
Наполи
31
Рунар Рунарссон
ВР
61
Оскар Буур
ВР
42
Graham Ankamafio
ЦЗ
5
Oliver Højer
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
16
Роберт
ЛВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
17
Сам Беукема
ЦЗ
52
Emmanuele De Chiara
ЦП
58
Vincenzo Prisco
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
61
Оскар Буур
ВР
42
Graham Ankamafio
ЦЗ
5
Oliver Højer
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
16
Роберт
ЛВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
17
Сам Беукема
ЦЗ
52
Emmanuele De Chiara
ЦП
58
Vincenzo Prisco
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Антонио Конте
Копенгаген
Точно не сыграют
Родриго Уэскас
ПЗ
Магнус Маттссон
ЛВ
K. Myrie
ЦЗ
Лайам Уэст
ПВ
Наполи
Точно не сыграют
Давид Нерес
ПВ
Франк Ангисса
ЦП
Кевин Де Брюйне
АП
Билли Гилмор
ЦП
Ромелу Лукаку
ЦФ
Лука Мариануччи
ЦЗ
Паскуале Маццокки
ПЗ
Алекс Мерет
ВР
Маттео Политано
ПВ
Амир Ррахмани
ЦЗ
Статистика матча Копенгаген - Наполи
2
1
2
Всего ударов по воротам
5
19
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
1
0
Угловые удары
1
11
Нарушения
13
15
Офсайды
1
2
Количество передач
295
699
Сейвы
4
3
Точность передач %
74
92
Удары мимо ворот
0
8
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
5
14
Удары из-за пределов штрафной
0
5
xG (ожидаемые голы)
1.38
1.54
xGP (предотвращенные голы)
1.07
1.07

Смотреть прямую трансляцию матча «Копенгаген» против «Наполи», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» – «Наполи»

«Копенгаген» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Наполи Копенгаген
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