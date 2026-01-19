Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Копенгаген» – «Наполи»: прогноз и ставки на матч 20 января 2026 с коэффициентом 1.45

19 января 2026 8:36
Копенгаген - Наполи
20 янв. 2026, вторник 23:00 | Лига чемпионов, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.45
Тотал меньше 3.0
Сделать ставку

20 января в рамках 7 тура Лиги чемпионов «Копенгаген» примет «Наполи». Обе команды имеют по 7 очков и ведут прямую борьбу за продолжение участия в турнире, поэтому встреча в Дании приобретает особое турнирное значение. «Копенгаген» традиционно уверен дома и делает ставку на активную игру впереди, тогда как «Наполи» отличается более прагматичным стилем и надежной обороной.

«Копенгаген»

Датский клуб занимает 24 место после шести туров и продолжает сохранять шансы на выход в следующую стадию. В атаке команда выглядит стабильно: в последних пяти матчах «Копенгаген» забил 10 голов, в среднем по 2.00 за игру. При этом оборона регулярно допускает ошибки – пропущено 7 мячей за тот же отрезок, а серия с пропущенными голами в Лиге чемпионов длится уже шесть матчей подряд. Тем не менее дома «Копенгаген» не проигрывает в 5 из 7 последних встреч, что делает его опасным соперником для любого гостя.

«Наполи»

Итальянский клуб идет 23-м с теми же 7 очками, но выглядит более сбалансированно. «Наполи» не проигрывает в восьми матчах подряд во всех турнирах, а в последних пяти играх пропустил всего 4 мяча, что составляет 0.80 гола за матч. В атаке команда действует менее ярко, чем соперник, однако стабильно забивает – 7 голов за пять последних встреч. Такой баланс позволяет «Наполи» уверенно чувствовать себя в матчах с равными по классу соперниками.

Факты о командах

«Копенгаген»

  • Забивает в среднем 2.00 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 последних матчах Лиги чемпионов
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних встреч
  • В среднем 1.40 пропущенного гола за игру

«Наполи»

  • Не проигрывает в 8 последних матчах
  • Забивает в 7 из 9 последних игр
  • В среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Прогноз на матч «Копенгаген» – «Наполи»

Обе команды мотивированы и находятся рядом в таблице, поэтому матч обещает быть плотным и тактически насыщенным. «Копенгаген» будет активно использовать домашний фактор и искать шансы в атаке, но более организованная оборона и опыт «Наполи» в подобных матчах дают гостям небольшое преимущество. Вероятен сценарий, при котором итальянцы как минимум не уступят, а игра пройдет в умеренном темпе без чрезмерной результативности.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 3.0 – коэффициент 1.45

1.45
Тотал меньше 3.0
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Лига чемпионов Наполи Копенгаген
Другие прогнозы
19.01.2026
17:00
1.80
Турция. Суперлига, 18 тур
Коньяспор - Эюпспор
Обе команды забьют – да
19.01.2026
20:00
1.90
Турция. Суперлига, 18 тур
Гезтепе - Ризеспор
Победа «Гезтепе»
19.01.2026
20:30
1.57
Италия. Серия А, 21 тур
Кремонезе - Верона
Тотал меньше 2.5
19.01.2026
23:00
1.52
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Брайтон - Борнмут
Тотал больше 2.5
20.01.2026
18:05
1.50
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Шабаб - Аль-Нажма
Победа «Аль-Шабаба»
20.01.2026
18:30
1.58
Лига чемпионов, 7 тур
Кайрат - Брюгге
Индивидуальный тотал «Брюгге» больше 1.5
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 