20 января в рамках 7 тура Лиги чемпионов «Копенгаген» примет «Наполи». Обе команды имеют по 7 очков и ведут прямую борьбу за продолжение участия в турнире, поэтому встреча в Дании приобретает особое турнирное значение. «Копенгаген» традиционно уверен дома и делает ставку на активную игру впереди, тогда как «Наполи» отличается более прагматичным стилем и надежной обороной.

«Копенгаген»

Датский клуб занимает 24 место после шести туров и продолжает сохранять шансы на выход в следующую стадию. В атаке команда выглядит стабильно: в последних пяти матчах «Копенгаген» забил 10 голов, в среднем по 2.00 за игру. При этом оборона регулярно допускает ошибки – пропущено 7 мячей за тот же отрезок, а серия с пропущенными голами в Лиге чемпионов длится уже шесть матчей подряд. Тем не менее дома «Копенгаген» не проигрывает в 5 из 7 последних встреч, что делает его опасным соперником для любого гостя.

«Наполи»

Итальянский клуб идет 23-м с теми же 7 очками, но выглядит более сбалансированно. «Наполи» не проигрывает в восьми матчах подряд во всех турнирах, а в последних пяти играх пропустил всего 4 мяча, что составляет 0.80 гола за матч. В атаке команда действует менее ярко, чем соперник, однако стабильно забивает – 7 голов за пять последних встреч. Такой баланс позволяет «Наполи» уверенно чувствовать себя в матчах с равными по классу соперниками.

Факты о командах

«Копенгаген»

Забивает в среднем 2.00 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в 6 последних матчах Лиги чемпионов

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних встреч

В среднем 1.40 пропущенного гола за игру

«Наполи»

Не проигрывает в 8 последних матчах

Забивает в 7 из 9 последних игр

В среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Прогноз на матч «Копенгаген» – «Наполи»

Обе команды мотивированы и находятся рядом в таблице, поэтому матч обещает быть плотным и тактически насыщенным. «Копенгаген» будет активно использовать домашний фактор и искать шансы в атаке, но более организованная оборона и опыт «Наполи» в подобных матчах дают гостям небольшое преимущество. Вероятен сценарий, при котором итальянцы как минимум не уступят, а игра пройдет в умеренном темпе без чрезмерной результативности.

Рекомендованные ставки