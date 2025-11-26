26.11.2025, среда, 20:45
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов, 5 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Копенгаген
Копенгаген
4-1-1-2-2
24
Котарски
15
Лопес
55
Перейра
4
Хацидиакос
20
Сузуки
36
Клем
21
Лерагер
16
Роберт
7
Классон
39
Дадасон
17
Ларссон
4-1-1-1-3
1
Анарбеков
24
Мрынский
28
Сорокин
4
Касабулат
25
Широбоков
20
Тапалов
18
Глейзер
55
Громыко
9
Эдмилсон
12
Сатпаев
7
Жоржинью
39
Дадасон
24
Гарананга
24
Гарананга
39
Дадасон
20
Сузуки
2
Заге
2
Заге
20
Сузуки
36
Клем
21
Мадсен
21
Мадсен
36
Клем
17
Ларссон
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
17
Ларссон
16
Роберт
14
Мукоко
14
Мукоко
16
Роберт
4
Касабулат
6
Садыбеков
6
Садыбеков
4
Касабулат
18
Глейзер
8
Байбек
8
Байбек
18
Глейзер
7
Жоржинью
77
Зария
77
Зария
7
Жоржинью
55
Громыко
33
Станоев
33
Станоев
55
Громыко
9
Эдмилсон
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
9
Эдмилсон
Остались в запасе
Копенгаген
Кайрат
31
Рунар Рунарссон
ВР
61
Оскар Буур
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
20
Dominik Sarapata
ЦП
Главный тренер
Якоб Неструп
82
Шерхан Калмурза
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
5
Лев Кургин
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
61
Оскар Буур
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
20
Dominik Sarapata
ЦП
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
5
Лев Кургин
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Копенгаген - Кайрат
2
4
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
ВАР
1
0
Угловые удары
5
0
Нарушения
19
10
Количество передач
464
413
Сейвы
2
6
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
3.27
1.88
xGP (предотвращенные голы)
1.03
1.03
Смотреть прямую трансляцию матча «Копенгаген» против «Кайрата», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» – «Кайрат»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»