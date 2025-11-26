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  • «Копенгаген» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2025

«Копенгаген» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2025

26 ноября 2025, 19:35
Копенгаген
26.11.2025, среда, 20:45
Лига чемпионов, 5 тур
3 : 2
Завершен
Кайрат
26' В. Дадасон 59' Д. Ларссон (П) 73' Роберт
81' Д. Сатпаев 90' О. Байбек
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
24
Доминик Котарски
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
20
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
7
Виктор Классон
(К) ЛВ
16
Роберт
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
39
Виктор Дадасон
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
55
Валерий Громыко
(К) АП
7
Жоржинью
ЦФ
12
Дастан Сатпаев
ЦФ
9
Эдмилсон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Копенгаген
31
Рунар Рунарссон
ВР
61
Оскар Буур
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Кайрат
82
Шерхан Калмурза
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
5
Лев Кургин
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
77
Гиорги Зария
АП
33
Юг Станоев
ПВ
39
Рикардиньо
ЦФ
4-1-1-2-2
24
Котарски
15
Лопес
55
Перейра
4
Хацидиакос
20
Сузуки
36
Клем
21
Лерагер
16
Роберт
7
Классон
39
Дадасон
17
Ларссон
4-1-1-1-3
1
Анарбеков
24
Мрынский
28
Сорокин
4
Касабулат
25
Широбоков
20
Тапалов
18
Глейзер
55
Громыко
9
Эдмилсон
12
Сатпаев
7
Жоржинью
39
Дадасон
24
Гарананга
24
Гарананга
39
Дадасон
20
Сузуки
2
Заге
2
Заге
20
Сузуки
36
Клем
21
Мадсен
21
Мадсен
36
Клем
17
Ларссон
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
17
Ларссон
16
Роберт
14
Мукоко
14
Мукоко
16
Роберт
4
Касабулат
6
Садыбеков
6
Садыбеков
4
Касабулат
18
Глейзер
8
Байбек
8
Байбек
18
Глейзер
7
Жоржинью
77
Зария
77
Зария
7
Жоржинью
55
Громыко
33
Станоев
33
Станоев
55
Громыко
9
Эдмилсон
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
9
Эдмилсон
Остались в запасе
Копенгаген
Кайрат
31
Рунар Рунарссон
ВР
61
Оскар Буур
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
20
Dominik Sarapata
ЦП
Главный тренер
Якоб Неструп
82
Шерхан Калмурза
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
5
Лев Кургин
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
61
Оскар Буур
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
20
Dominik Sarapata
ЦП
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
5
Лев Кургин
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Копенгаген - Кайрат
2
4
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
ВАР
1
0
Угловые удары
5
0
Нарушения
19
10
Количество передач
464
413
Сейвы
2
6
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
3.27
1.88
xGP (предотвращенные голы)
1.03
1.03

Смотреть прямую трансляцию матча «Копенгаген» против «Кайрата», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» – «Кайрат»

«Копенгаген» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Кайрат Копенгаген
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