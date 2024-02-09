Бразилия ждала победы в этом турнире 64 года. Яшин и Месси выиграли его с первого раза. Уже догадались, о чем речь?

Соревнования, в которых очень давно не участвовали российские футболисты.

Килиан Мбаппе хочет сыграть на Олимпиаде этого года в Париже. И даже возможный переход в «Реал» не должен нарушить планы футболиста, пишет El Debate. Руководство мадридского клуба не заинтересовано в том, чтобы француз выступил на Играх, но и препятствовать его участию не будет. Соревнования в столице Франции станут для Мбаппе отличной возможностью выиграть олимпийское золото у себя на родине.

Как известно, в футбольном мире этот трофей ценится меньше, чем титул чемпиона мира или Европы. И все же Олимпиада есть Олимпиада. Главный спортивный старт четырехлетия. Турнир, который привлекает внимание миллионов болельщиков со всей планеты. Выиграть олимпийское золото – мечта многих амбициозных игроков. Получить заветную медаль с пятью кольцами удалось, например, Льву Яшину. Советский вратарь выигрывал Олимпиаду 1956 года в Мельбурне. Или Хосепу Гвардиоле, добившемуся успеха со сборной Испании на Играх 1992 года в Барселоне.

В этой статье мы расскажем об именитых футболистах, побеждавших на Олимпиадах в XXI веке.

Олимпиада-2000, победа Камеруна

В финале африканская сборная схлестнулась с испанцами. Многие из участников того матча впоследствии стали настоящими звездами. За Испанию в числе прочих играли юные Хави и Карлес Пуйоль. У камерунцев на этом турнире был свой козырь – Самюэль Это’о. Незадолго до той Олимпиады форвард перешел из «Реала» в «Мальорку» – там и начинался его яркий футбольный путь. На Играх в Мельбурне Это’о забил лишь один гол. Зато какой! В финале испанцы вели после первого тайма 2:0, отличились Хави и Габри. Но после перерыва камерунцы вернулись в игру, забили дважды. Автором второго гола стал будущий лидер «Анжи». Судьба финального матча решилась в серии пенальти. «Неукротимые львы» оказались точнее оппонентов – 7:5. И Хави, и Это’о свои попытки реализовали. Золото Олимпиады досталось камерунцам.

Олимпиада-2004, победа Аргентины

Марсело Бьелса привез в Грецию мощный состав, лидерами которого были Карлос Тевес и Хавьер Савиола. В первом же матче на групповой стадии аргентинцы разбили сборную Сербии и Черногории 6:0, а потом одолели Тунис и Австралию. В четвертьфинале и полуфинале будущие чемпионы громили соперников – 4:0 Коста-Рику и 3:0 Италию, за которую выступали Даниэле Де Росси, Андреа Пирло, Альберто Джилардино и будущий вратарь московского «Локомотива» Иван Пелицолли. Итальянцы в итоге выиграли бронзу. А Аргентина в финале победила Парагвай 1:0. Единственный гол в решающем матче забил Тевес. Форвард с восемью голами стал лучшим бомбардиром олимпийского футбольного турнира, значительно опередив всех конкурентов.

Олимпиада-2008, победа Аргентины

Четыре года спустя успех вновь праздновали аргентинцы. В Пекин отправились молодые звезды – Лионель Месси, Серхио Агуэро и Анхель Ди Мария. Состав усилили матерый Хуан Рикельме и Хавьер Маскерано (он остается единственным в XXI веке футболистом, дважды выигравшим Олимпиаду). Яркий состав на Игры привезли бразильцы. В столицу Китая приехали Марсело, Алешандре Пато и Жо, который за несколько недель до старта турнира перешел из ЦСКА в «Манчестер Сити». Лидером бразильцев стал Роналдиньо. Для него эта была вторая Олимпиада (в 2000-м году кудесники мяча с Роналдиньо в составе вылетели на стадии четвертьфинала). На этот раз Бразилия добралась до полуфинала, где зарубилась с аргентинцами. В первом тайме обошлось без забитых голов, зато во втором их было сразу три. И все влетели в ворота бразильцев. Агуэро оформил дубль, еще один гол забил игрок под номером «10». Нет, это был не Месси – Лео выступал в Пекине с цифрой «15» на спине, а престижная «десятка» досталась Рикельме. Аргентина обыграла своих самых принципиальных соперников и вышла в финал, где оказалась сильнее Нигерии. За африканскую сборную выступал форвард московского «Локомотива» Питер Одемвингие. В решающем матче южноамериканцы обыграли соперника – 1:0. Победный гол забил Ди Мария – с передачи Месси.

Олимпиада-2012, победа Мексики

На Играх в Лондоне выступили многие яркие футболисты. Сборная Великобритании, например, привезла мощнейший состав с Райаном Гиггзом, Джо Алленом, Аароном Рэмзи, Дэниэлем Старриджем и Крэйгом Беллами. Хозяева турнира остановились на стадии четвертьфинала, не справившись с Южной Кореей. В финал вышли фавориты Олимпиады бразильцы с россыпью звезд в лице Неймара, Халка, Оскара, Марсело и Алешандре Пато. Но в финале бразильцы уступили Мексике – 1:2. Бронзу сенсационно взяла Южная Корея.

Олимпиада-2016, победа Бразилии

Парни в желтых футболках сделали выводы из прошлых неудач и на этот раз добились успеха, выиграв Олимпиаду впервые в своей истории. Весьма символично, что Бразилия завоевала золото на домашних Играх в Рио-де-Жанейро. В составе будущих чемпионов выделялся Неймар.

А ещe за команду выступал юный Габриэл Жезус. На групповой стадии бразильцы играли в энергосберегающем режиме – удивили своих болельщиков, дважды сыграв 0:0 (с ЮАР и Ираком). А потом разгромили Данию 4:0 и с первого места вышли в плей-офф. В четвертьфинале Бразилия справилась с соседями-колумбийцами 2:0, в следующем раунде разбила Гондурас 6:0. В финале на стадионе «Маракана» Неймар и компания противостояли немцам. За Германию играли Никлас Зюле, Юлиан Брандт и Серж Гнабри. Основное время завершилось вничью 1:1. В серии пенальти победили бразильцы.

Олимпиада-2020, победа Бразилии

Игры в Токио, как известно, не состоялись в назначенный срок из-за пандемии. Турнир перенесли на 2021-й. Бразильцы, распробовавшие вкус олимпийского золота, привезли в столицу Японии крепкий состав с Малкомом, Клаудиньо, Ришарлисоном и Антони. Команда без видимых сложностей пробилась в плей-офф. Их дальнейший турнирный путь вышел тернистым: трудовая победа 1:0 над Египтом, 0:0 в полуфинале с Мексикой и успех в серии пенальти. И, наконец, решающий раунд против Испании, за которую играли Унай Симон, Педри и Марко Асенсио. Основное время финального матча завершилось вничью 1:1. В дополнительное победный гол забил зенитовец Малком. Интересно, что в тот самый день – 7 августа 2021-го – «Зенит» объявил о переходе в команду еще одного олимпийского чемпиона. В Санкт-Петербург отправился Клаудиньо.