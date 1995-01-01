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    • Гвардиола до матча с «Вулвз» не знал имя его форварда – тот ответил победным голом в ворота «Сити»!
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    Гвардиола до матча с «Вулвз» не знал имя его форварда – тот ответил победным голом в ворота «Сити»!

    30 сентября, 22:51
    А «волки» еще и потроллили Пепа

    «Манчестер Сити» в 7-м туре АПЛ сенсационно уступил «Вулверхэмптону» (1:2). Матч примечателен не только итоговым счетом, но и тем, что его окружало.

    На предматчевой пресс-конференции главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола проявил незнание имени корейского нападающего «Вулверхэмптона» Хван Хи-Чана. Испанец сказал:

    «У соперника много атакующих способных игроков: Нету, Матеус Кунья, корейский парень», – испанец предпочел не называть имя Хвана.

    И кто забил победный гол за «Вулвз»? Конечно, Хван! На 66-й минуте. И специально указал жестом на фамилию на майке. Кому это адресовано, понятно.

    «Вулверхэмптон» в твиттере подал гол Хвана через цитату Гвардиолы.

    • 27-летний Хван стоит 12 миллионов евро.
    • «Вулверхэмптон» купил игрока в 2022 году у «Лейпцига» за 16,7 миллиона евро.
    • На счету Хвана 53 матча и 10 голов за сборную Южной Кореи.

    Фото: Andrew Yates/Sportimage/Cal Sport Media/Global Look Press

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