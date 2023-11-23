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  • Три клуба, которые не смогли подписать Лионеля Месси, но очень хотели: есть и неожиданный вариант

Три клуба, которые не смогли подписать Лионеля Месси, но очень хотели: есть и неожиданный вариант

На взрослом уровне Лионель Месси играл за три клуба: «Барселона», «ПСЖ» и «Интер» из Майами. Но слухов об интересе к нему от разных команд было невероятно много. Но среди всех журналисты и медиа выделяют несколько, куда Месси реально мог перейти. Давайте расскажем об этих клубах.

«Челси»

Здесь – информация из автобиографии итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио. По его данным, Месси во время одного разговора услышал от Жозе Моуринью такое:

«Привет Лео, это Жозе! Как дела, феномен? Я узнал, что ты хочешь в «Челси». Даже не представляешь, сколько ночей я не спал, думая, как тебя обезвредить: зональная опека – ты забиваешь, персональная – уничтожаешь соперника дриблингом. Ты – просто лучший. Знаешь, что я тебе скажу? Ты должен остаться там, где сейчас!

Не уходи, оставайся в «Барселоне». Они должны поставить тебе памятник. Ты – там, где должен быть. Но… если однажды ты проснешься и поймешь, что вкус у кофе уже не тот, небо стало серого цвета, тебе больше не нравится твое авто, ты грустишь, возвращаясь домой… Тогда нужно открыть двери в новую счастливую жизнь! А за этими дверьми ты увидишь меня».

По данным Ди Марцио, в дело вмешался отец Месси и быстро опустил Лео на землю – он действительно задумался об уходе в «Челси».

«Манчестер Сити»

Здесь все просто: когда Хосеп Гвардиола только пришел в «Манчестер Сити», то пробовал воссоединиться с лучшим игроком в своей тренерской карьере. AS писала, что Месси не хотел особо уходить из «Барселоны», но и не хотел отказывать «Сити». Поэтому дал добро на трансфер, если клубы договорятся между собой.

Клубы, конечно же, не договорились.

«Манчестер Юнайтед»

Британские медиа писали, что «МЮ» очень хотел видеть Месси после продажи Криштиану Роналду и даже выходил на «Барселону» с предложением. Отказал сам Месси.

Фото: ZUMAPRESS, imago-images.de/Global Look Press

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Комментарии (2)
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acor94
1700731771
В целом да, Челси оказался неожиданным вариантом.
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svetekanet
1701518585
Интересно бы было посмотреть на него в АПЛ, жаль уже не увидим.
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