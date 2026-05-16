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Хосеп Гвардиола
Статистика
Хосеп Гвардиола - статистика
Испания
18 января 1971 (55)
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Англия. Кубок 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2025/2026
Англия. Премьер-лига 2025/2026
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Англия. Кубок Лиги 2016/2017
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Лига чемпионов 2016/2017
Германия. Бундеслига 2015/2016
Германия. Кубок 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Суперкубок Германии 2015
Германия. Бундеслига 2014/2015
Германия. Кубок 2014/2015
Кубок Телеком 2014
Лига чемпионов 2014/2015
Суперкубок Германии 2014
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Испания. Примера 2011/2012
Клубный Чемпионат Мира 2011
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Суперкубок Испании 2011
Суперкубок УЕФА 2011
Товарищеские матчи 2011
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Суперкубок Испании 2010
Товарищеские матчи 2010
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
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Испания. Примера 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Команда
И
В
П
Н
Манчестер Сити
6
6
0
0
Англия. Кубок, Финал
Челси
0 : 1
16.05.2026
Манчестер Сити
Англия. Кубок, 1/2 финала
Манчестер Сити
2 : 1
25.04.2026
Саутгемптон
Англия. Кубок, 1/4 финала
Манчестер Сити
4 : 0
04.04.2026
Ливерпуль
Англия. Кубок, 1/8 финала
Ньюкасл
1 : 3
07.03.2026
Манчестер Сити
Англия. Кубок, 1/16 финала
Манчестер Сити
2 : 0
14.02.2026
Солфорд Сити
Англия. Кубок, 1/32 финала
Манчестер Сити
10 : 1
10.01.2026
Эксетер Сити
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