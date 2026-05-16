Статистика по турнирам

Англия. Кубок 2025/2026 Англия. Кубок лиги 2025/2026 Англия. Премьер-лига 2025/2026 Клубный чемпионат мира 2025 Лига чемпионов 2025/2026 Англия. Кубок 2024/2025 Англия. Кубок лиги 2024/2025 Англия. Премьер-лига 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Суперкубок Англии 2024 Товарищеские матчи 2024 Англия. Кубок 2023/2024 Англия. Кубок лиги 2023/2024 Англия. Премьер-лига 2023/2024 Клубный чемпионат мира 2023 Лига чемпионов 2023/2024 Суперкубок Англии 2023 Суперкубок УЕФА 2023 Товарищеские матчи 2023 Англия. Кубок 2022/2023 Англия. Кубок лиги 2022/2023 Англия. Премьер-лига 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Суперкубок Англии 2022 Товарищеские матчи 2022 Англия. Кубок 2021/2022 Англия. Кубок лиги 2021/2022 Англия. Премьер-лига 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Суперкубок Англии 2021 Англия. Кубок 2020/2021 Англия. Кубок лиги 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Кубок лиги 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Суперкубок Англии 2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Кубок Лиги 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Германия. Бундеслига 2015/2016 Германия. Кубок 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Суперкубок Германии 2015 Германия. Бундеслига 2014/2015 Германия. Кубок 2014/2015 Кубок Телеком 2014 Лига чемпионов 2014/2015 Суперкубок Германии 2014 Товарищеские матчи 2014 Audi Cup 2013 Германия. Бундеслига 2013/2014 Германия. Кубок 2013/2014 Клубный чемпионат мира 2013 Лига чемпионов 2013/2014 Суперкубок Германии 2013 Суперкубок УЕФА 2013 Товарищеские матчи 2013 Audi Cup 2011 Испания. Кубок 2011/2012 Испания. Примера 2011/2012 Клубный Чемпионат Мира 2011 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Испании 2011 Суперкубок УЕФА 2011 Товарищеские матчи 2011 Испания. Кубок 2010/2011 Испания. Примера 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Суперкубок Испании 2010 Товарищеские матчи 2010 Испания. Кубок 2009/2010 Испания. Примера 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Суперкубок Испании 2009 Суперкубок УЕФА 2009 Товарищеские матчи 2009 Товарищеский турнир. Wembley Cup 2009 Испания. Кубок 2008/2009 Испания. Примера 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2007/2008