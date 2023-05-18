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  • Гвардиола играет в ЛЧ 14 сезонов. Выиграл только дважды и очень (очень-очень) хочет взять трофей с «Сити»

Гвардиола играет в ЛЧ 14 сезонов. Выиграл только дважды и очень (очень-очень) хочет взять трофей с «Сити»

18 мая 2023, 12:50
2

«Манчестер Сити» смял «Реал» в полуфинале ЛЧ и вышел в финал – там он сыграет против «Интера». Для Пепа Гвардиола это второй финал Лиги чемпионов с «Сити». И дополнительное давление.

Как заканчивались предыдущие попытки Пепа взять ЛЧ

Интересный факт: Пеп Гвардиола играл в Лиге чемпионов в каждом сезоне с того момента, как начал тренироваться «Барселону». И вот его статистика.

«Барселона»

• 2008/09: дошел до финала, где обыграл «Манчестер Юнайтед». Трофей.

• 2009/10: дошел до полуфинала, где уступил «Интеру».

• 2010/11: дошел до финала, где обыграл «Манчестер Юнайтед». Трофей.

• 2011/12: дошел до полуфинала, где уступил «Челси».

«Бавария»

• 2013/14: дошел до полуфинала, где уступил «Реалу».

• 2014/15: дошел до полуфинала, где уступил «Барселоне».

• 2015/16: дошел до полуфинала, где уступил «Атлетико».

«Манчестер Сити»

• 2016/17: дошел до 1/8, где уступил «Монако».

• 2017/18: снова ранний вылет – от «Ливерпуля» в четвертьфинале.

• 2018/19: еще один вылет в 1/4 финала – от «Тоттенхэма».

• 2019/20: и еще один вылет в четвертьфинале. Тогда из-за коронавируса противостояние проводилось в формате одной встречи – и Пепу не повезло с «Лионом».

• 2020/21: дошел до финала, где уступил «Челси».

• 2021/22: вылет от «Реала» в полуфинале.

Сейчас Пеп и «Ман Сити» дошли до второго за три года финала Лиги чемпионов. Гвардиола же получит шанс отомстить «Интеру» за вылет 13-летней давности.

И да, Гвардиолу очень волнует вопрос победы в ЛЧ именно с «Манчестер Сити»

Перед матчем с «Реалом» Пеп выдавал базу:

  • «Если ты готовишься к сезону только с мыслью о Лиге чемпионов, то, потерпев в ней поражение, остаешься ни с чем, потому что этот турнир почти всегда выигрывает «Реал»;
  • «Мы хотим добиваться успеха каждый сезон, как «Реал», как «Барселона» и «Ливерпуль» ранее. Это процесс. Я бы хотел выиграть ЛЧ в один из прошлых сезонов, но важно то, что мы прогрессируем с каждым годом».

Если вы почитаете последние предматчевые и послематчевые комментарии Гвардиолы, то можете заметить: он все чаще касается победы в ЛЧ, сравнивает ее с титулом АПЛ, говорит о ней. Нервничает ли Гвардиола? Да, это прослеживается. В начале сезона он утвержал, что только выигрыш Лиги чемпионов сделает его путь в «Ман Сити» полноценным. В феврале рассказывал такое:

«Мне все время говорят, что я должен выиграть с «Манчестер Сити» Лигу чемпионов. Иногда это надоедает – нам не нужно лишнее давление. Я прекрасно знаю, с чем связаны мои задачи. И Лига чемпионов давно входит в этот список».

Фото: imago-images.de, imageBROKER/Global Look Press

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Реал Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (2)
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моэм
1684388111
Будь финал через неделю Пеп победил бы , МС на пике формы.... но в какой форме будет его команда через 3 недели ? ....против них беззвёздный Интер , но с защитниками почти полностью из итальянцев и не забудем пресловутый фактор , что в одном матче победить может каждый ....51% за МС .
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BlackMurder
1684392307
Мс возьмет ушастого
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