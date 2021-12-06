Россиянка Пустовойтова заняла второе место в рейтинге судей-женщин по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших арбитров-женщин в 2021 году.
Первое место в третий раз подряд заняла француженка Стефани Фраппар. Она набрала 155 баллов.
Россиянка Анастасия Пустовойтова (60 баллов) стала второй. Швейцарка Эстер Штаубли (25) замкнула топ-3.
- В апреле Пустовойтова стала первой женщиной, обслужившей матч ФНЛ («Чертаново» – «СКА-Хабаровск») в качестве главного арбитра
- В августе она работала на финале женского олимпийского футбольного турнира в Токио.
Источник: IFFHS