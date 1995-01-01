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    Россиянка Пустовойтова заняла второе место в рейтинге судей-женщин по версии IFFHS

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших арбитров-женщин в 2021 году.

    Первое место в третий раз подряд заняла француженка Стефани Фраппар. Она набрала 155 баллов.

    Россиянка Анастасия Пустовойтова (60 баллов) стала второй. Швейцарка Эстер Штаубли (25) замкнула топ-3.

    • В апреле Пустовойтова стала первой женщиной, обслужившей матч ФНЛ («Чертаново»«СКА-Хабаровск») в качестве главного арбитра
    • В августе она работала на финале женского олимпийского футбольного турнира в Токио.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: IFFHS

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