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    Mundo Deportivo: «Барселона» не подпишет Эрика Гарсию в январе

    Переход центрального защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсии в «Барселону» не состоится во время зимнего трансферного окна.

    По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб решил пока не подписывать 20-летнего футболиста, поскольку кандидаты в президенты не имеют общего мнения по этой сделке.

    В связи с переносом выборов «Барса» отложит переговоры со своим воспитанником.

    • В текущем сезоне Гарсия провел за «Сити» семь матчей.
    • Его контракт с клубом истекает летом.
    • Рыночная стоимость испанца – 20 миллионов евро.

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    Источник: Mundo Deportivo

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