Mundo Deportivo: «Барселона» не подпишет Эрика Гарсию в январе

Переход центрального защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсии в «Барселону» не состоится во время зимнего трансферного окна.
По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб решил пока не подписывать 20-летнего футболиста, поскольку кандидаты в президенты не имеют общего мнения по этой сделке.
В связи с переносом выборов «Барса» отложит переговоры со своим воспитанником.
- В текущем сезоне Гарсия провел за «Сити» семь матчей.
- Его контракт с клубом истекает летом.
- Рыночная стоимость испанца – 20 миллионов евро.
Источник: Mundo Deportivo