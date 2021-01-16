Mundo Deportivo: «Барселона» не подпишет Эрика Гарсию в январе

Переход центрального защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсии в «Барселону» не состоится во время зимнего трансферного окна.

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб решил пока не подписывать 20-летнего футболиста, поскольку кандидаты в президенты не имеют общего мнения по этой сделке.

В связи с переносом выборов «Барса» отложит переговоры со своим воспитанником.