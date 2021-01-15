«Барселона» объявила о переносе выборов президента

Выборы президента «Барселоны», запланированные на 24 января, отложены на неопределенный срок.

Такое решение принято по итогам онлайн-конференции с участием представителей клуба и правительства Каталонии.

Причина переноса голосования – антикоронавирусные ограничения.

«Барса» утвердила трех кандидатов на пост президента – это Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.