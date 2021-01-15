«Барселона» объявила о переносе выборов президента

Выборы президента «Барселоны», запланированные на 24 января, отложены на неопределенный срок.
Такое решение принято по итогам онлайн-конференции с участием представителей клуба и правительства Каталонии.
Причина переноса голосования – антикоронавирусные ограничения.
«Барса» утвердила трех кандидатов на пост президента – это Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.
Источник: Официальный сайт «Барселоны»
Дурдом продолжается, 110 000 придут на стадион голосовать, с этой короной как минимум на полгодика отложат.