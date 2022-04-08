Гарсия – об 1:1 с «Айнтрахтом»: «Уезжаем недовольными. «Барса» летела побеждать»

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (1:1).

«Учитывая то, как «Айнтрахт» нас прессинговал, этот результат ни в коем случае нельзя назвать плохим. Начали встречу франкфуртцы намного быстрее, интенсивнее нас, но мы верно среагировали на забитый ими гол.

Ясно, что довольными мы отсюда не уезжаем. Мы летели побеждать. Но мы сохранили баланс в этом противостоянии. Хави предупреждал нас, что гранды бундеслиги часто здесь проигрывают.

Интенсивность прессинга «Айнтрахта» нас слегка озадачила. У нас голодная до побед и невероятно амбициозная команда, так что, когда выйдем на следующей неделе на ответный матч, нам нужно будет сыграть с соответствующими настроем и энергичностью», – сказал Гарсия.