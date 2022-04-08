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  • Гарсия – об 1:1 с «Айнтрахтом»: «Уезжаем недовольными. «Барса» летела побеждать»

Гарсия – об 1:1 с «Айнтрахтом»: «Уезжаем недовольными. «Барса» летела побеждать»

8 апреля 2022, 07:28
1

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (1:1).

«Учитывая то, как «Айнтрахт» нас прессинговал, этот результат ни в коем случае нельзя назвать плохим. Начали встречу франкфуртцы намного быстрее, интенсивнее нас, но мы верно среагировали на забитый ими гол.

Ясно, что довольными мы отсюда не уезжаем. Мы летели побеждать. Но мы сохранили баланс в этом противостоянии. Хави предупреждал нас, что гранды бундеслиги часто здесь проигрывают.

Интенсивность прессинга «Айнтрахта» нас слегка озадачила. У нас голодная до побед и невероятно амбициозная команда, так что, когда выйдем на следующей неделе на ответный матч, нам нужно будет сыграть с соответствующими настроем и энергичностью», – сказал Гарсия.

  • Ответный матч состоится 14 апреля на «Камп Ноу».
  • Каталонцы продлили свою серию без поражений до 14 игр во всех турнирах.

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Источник: сайт УЕФА
Лига Европы Барселона Айнтрахт Гарсия Эрик
Комментарии (1)
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zigbert
1649421515
Придется начинать все с нуля. Но все же нельзя забывать о преимуществе своего поля.
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