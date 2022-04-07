Лига Европы. «Айнтрахт» дома сыграл вничью с «Барселоной»

В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы «Айнтрахт» и «Барселона» во Франкфурте победителя не выявили.

Игра завершилась ничьей 1:1. У хозяев поля забил Ансгар Кнауфф, у гостей – Ферран Торрес.

Немцы завершали встречу вдесятером после удаления Туты на 78-й минуте.

Ответный матч состоится 14 апреля на «Камп Ноу».

Лига Европы. 1/4 финала. Первые матчи

Айнтрахт (Германия) – Барселона (Испания) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Кнауфф, 48; 1:1 – Торрес, 66.

Удаление: Тута, 78 – нет.

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