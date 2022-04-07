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Лига Европы. «Айнтрахт» дома сыграл вничью с «Барселоной»

В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы «Айнтрахт» и «Барселона» во Франкфурте победителя не выявили.

Игра завершилась ничьей 1:1. У хозяев поля забил Ансгар Кнауфф, у гостей – Ферран Торрес.

Немцы завершали встречу вдесятером после удаления Туты на 78-й минуте.

Ответный матч состоится 14 апреля на «Камп Ноу».

Лига Европы. 1/4 финала. Первые матчи

Айнтрахт (Германия) – Барселона (Испания) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Кнауфф, 48; 1:1 – Торрес, 66.

Удаление: Тута, 78 – нет.

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Источник: «Бомбардир»

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07.04.2022 23:54
Комментарии4
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    Рейтинг: +95310

    zigbert 10 часов назад

    Какая все же была дьявольская самоотдача у игроков Айнтрахта. Оба гола были красивы.

    1
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    Рейтинг: +4998

    SPACE TRUCKIN > zigbert 10 часов назад

    Айнтрахт понравились - это современный футбол,атлетичный,комбинационный,с предельной отдачей...приятно удивили немцы...Барселона выглядела не так целостно и ярко...ответная игра покажет... симпатизирую Айнрахту...

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    Рейтинг: +95310

    zigbert > SPACE TRUCKIN 10 часов назад

    Сам не ожидал такой игры от Айнтрахта. Но они любят играть с сильными соперниками.

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    Рейтинг: +409

    Lipatoff 13 часов назад

    Пройдёт... Forca Barca!

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