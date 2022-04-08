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  • Хави – о ничьей с «Айнтрахтом»: «Барса» не знала, как остановить их дьявольские контратаки»

Хави – о ничьей с «Айнтрахтом»: «Барса» не знала, как остановить их дьявольские контратаки»

8 апреля 2022, 08:04
2

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об «Айнтрахте» после ничьи (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Айнтрахт» – очень сложный и физически подготовленный соперник. Мы не знали, как остановить их контратакам, были не так подвижны, как обычно, а поле было не в лучшем состоянии.

«Барса» создала меньше моментов, чем обычно, но мы довольны результатом. Нам не удавалось сдерживать их дьявольские контратаки. Но это еврокубковый матч, здесь должны быть сложности», – сказал Хави.

  • Ответный матч состоится 14 апреля на «Камп Ноу».
  • Каталонцы продлили свою серию без поражений до 14 игр во всех турнирах.

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Источник: Marca
Лига Европы Барселона Айнтрахт Хави
Комментарии (2)
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portero
1649400937
Бежали немцы быстро в атаку, в Барсе ещё некоторые медленно работают с мячом, но надежда имеется на возрождение...
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zigbert
1649421079
Контратаки Айнтрахта действительно создавали немало проблем для обороны Барсы. В некоторых случаях каталонцам просто повезло.
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