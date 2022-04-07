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Хави – о ничьей с «Айнтрахтом»: «Барса» не знала, как остановить их дьявольские контратаки»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об «Айнтрахте» после ничьи (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Айнтрахт» – очень сложный и физически подготовленный соперник. Мы не знали, как остановить их контратакам, были не так подвижны, как обычно, а поле было не в лучшем состоянии.

«Барса» создала меньше моментов, чем обычно, но мы довольны результатом. Нам не удавалось сдерживать их дьявольские контратаки. Но это еврокубковый матч, здесь должны быть сложности», – сказал Хави.

  • Ответный матч состоится 14 апреля на «Камп Ноу».
  • Каталонцы продлили свою серию без поражений до 14 игр во всех турнирах.

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Источник: Marca

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Комментарии2
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    Рейтинг: +95310

    zigbert 4 часа назад

    Контратаки Айнтрахта действительно создавали немало проблем для обороны Барсы. В некоторых случаях каталонцам просто повезло.

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    Рейтинг: +61533

    portero 10 часов назад

    Бежали немцы быстро в атаку, в Барсе ещё некоторые медленно работают с мячом, но надежда имеется на возрождение...

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