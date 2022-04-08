Хави – о ничьей с «Айнтрахтом»: «Барса» не знала, как остановить их дьявольские контратаки»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об «Айнтрахте» после ничьи (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Айнтрахт» – очень сложный и физически подготовленный соперник. Мы не знали, как остановить их контратакам, были не так подвижны, как обычно, а поле было не в лучшем состоянии.

«Барса» создала меньше моментов, чем обычно, но мы довольны результатом. Нам не удавалось сдерживать их дьявольские контратаки. Но это еврокубковый матч, здесь должны быть сложности», – сказал Хави.