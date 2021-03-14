AS: Агуэро и Эрик Гарсия летом перейдут в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта договорился с нападающим «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Он пополнит каталонцев летом как свободный агент. Контракт с аргентинцем планируется заключить до 2023 года.
На таких же условиях из «Манчестер Сити» в «Барселону» летом перейдет защитник Эрик Гарсия.
- Лапорта хотел бы подписать и форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
- Президент рассчитывает, что подписание Агуэро поможет сохранить Лионеля Месси.
- Лапорта выиграл выборы президента «Барселоны» 7 марта. Он занимал этот пост ранее (2003-2010 годы).
Источник: AS