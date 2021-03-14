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    AS: Агуэро и Эрик Гарсия летом перейдут в «Барселону»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта договорился с нападающим «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Он пополнит каталонцев летом как свободный агент. Контракт с аргентинцем планируется заключить до 2023 года.

    На таких же условиях из «Манчестер Сити» в «Барселону» летом перейдет защитник Эрик Гарсия.

    • Лапорта хотел бы подписать и форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
    • Президент рассчитывает, что подписание Агуэро поможет сохранить Лионеля Месси.
    • Лапорта выиграл выборы президента «Барселоны» 7 марта. Он занимал этот пост ранее (2003-2010 годы).

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    Источник: AS

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