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Команды
Барселона
Эрик Гарсия
Статистика
€ 40 млн
Эрик Гарсия - статистика
Барселона
9 января 2001 (25), Барселона
#24 | Защитник
182 см | 79 кг
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Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 1
26.09.2026
Испания
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
1 : 3
19.09.2026
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Барселона
7 : 2
16.09.2026
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
2 : 4
13.09.2026
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Валенсия
0 : 5
06.09.2026
Барселона
1' - 29'
29'
Испания. Примера, 3 тур
Барселона
5 : 2
31.08.2026
Райо Вальекано
Был в запасе
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Лига наций 2020/2021
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Олимпиада 2020
Чемпионат Европы 2020
Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Кубок лиги 2019/2020
Англия. Премьер-лига 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Англия. Кубок лиги 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Барселона
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
1 : 3
19.09.2026
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Барселона
7 : 2
16.09.2026
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
2 : 4
13.09.2026
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Валенсия
0 : 5
06.09.2026
Барселона
1' - 29'
29'
Испания. Примера, 3 тур
Барселона
5 : 2
31.08.2026
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
2 : 0
27.08.2026
Атлетик
1' - 80'
Испания. Примера, 2 тур
Эльче
0 : 5
23.08.2026
Барселона
1' - 90'
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