Гвардиола: «Гарсия – топ-футболист. Он будет играть за «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что защитник Эрик Гарсия перейдет в «Барселону».
«Эрик Гарсия мне как сын. После локдауна в прошлом году он стал нашим лучшим центральным защитником. Он никогда не ошибался и играл в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Он будет играть в «Барселоне». Это не средний игрок, а топ-футболист. Он не попал в состав на последние две игры, и это разбивало мне сердце.
Вот почему всем тренерам так тяжело, когда у тебя есть команда. Вы не представляете, что это значит», – сказал Гвардиола.
- Гарсия – воспитанник «Барсы».
- Летом каталонцы хотели купить защитника, но «Манчестер Сити» отказался от предложения в 10 миллионов евро.
- По информации журналиста Фабрицио Романо, 20-летний футболист заключит с каталонским клубом контракт до 2026 года.
Источник: Manchester Evening News