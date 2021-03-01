Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    2 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    Гвардиола: «Гарсия – топ-футболист. Он будет играть за «Барселону»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что защитник Эрик Гарсия перейдет в «Барселону».

    «Эрик Гарсия мне как сын. После локдауна в прошлом году он стал нашим лучшим центральным защитником. Он никогда не ошибался и играл в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    Он будет играть в «Барселоне». Это не средний игрок, а топ-футболист. Он не попал в состав на последние две игры, и это разбивало мне сердце.

    Вот почему всем тренерам так тяжело, когда у тебя есть команда. Вы не представляете, что это значит», – сказал Гвардиола.

    • Гарсия – воспитанник «Барсы».
    • Летом каталонцы хотели купить защитника, но «Манчестер Сити» отказался от предложения в 10 миллионов евро.
    • По информации журналиста Фабрицио Романо, 20-летний футболист заключит с каталонским клубом контракт до 2026 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Manchester Evening News

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2021 17:49
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +83333

      zigbert 3 часа назад

      Молодой еще. Но не должен же Гвардиола ошибиться в игроке.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83295
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru