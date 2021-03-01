Гвардиола: «Гарсия – топ-футболист. Он будет играть за «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что защитник Эрик Гарсия перейдет в «Барселону».

«Эрик Гарсия мне как сын. После локдауна в прошлом году он стал нашим лучшим центральным защитником. Он никогда не ошибался и играл в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Он будет играть в «Барселоне». Это не средний игрок, а топ-футболист. Он не попал в состав на последние две игры, и это разбивало мне сердце.

Вот почему всем тренерам так тяжело, когда у тебя есть команда. Вы не представляете, что это значит», – сказал Гвардиола.