«Барселона» на днях должна объявить о трансферах Вейналдума и Эрика Гарсии

«Барселона» готовится объявить о трансферах защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсии и полузащитника Джорджиньо Вейналдума. Это вопрос нескольких дней, пишет инсайдер.
Контракт с Вейналдумом будет рассчитан на три года, он пополнит каталонцев в статусе свободного агента.
- Вейналдум выступал за «Ливерпуль» с 2016 года.
- Игрок провел 237 матчей, забил 22 гола и сделал 16 ассистов.
- Гарсия – воспитанник «Барселоны».
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.