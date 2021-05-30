«Барселона» на днях должна объявить о трансферах Вейналдума и Эрика Гарсии

«Барселона» готовится объявить о трансферах защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсии и полузащитника Джорджиньо Вейналдума. Это вопрос нескольких дней, пишет инсайдер.

Контракт с Вейналдумом будет рассчитан на три года, он пополнит каталонцев в статусе свободного агента.