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    «Барселона» на днях должна объявить о трансферах Вейналдума и Эрика Гарсии

    «Барселона» готовится объявить о трансферах защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсии и полузащитника Джорджиньо Вейналдума. Это вопрос нескольких дней, пишет инсайдер.

    Контракт с Вейналдумом будет рассчитан на три года, он пополнит каталонцев в статусе свободного агента.

    • Вейналдум выступал за «Ливерпуль» с 2016 года.
    • Игрок провел 237 матчей, забил 22 гола и сделал 16 ассистов.
    • Гарсия – воспитанник «Барселоны».

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10880

      DeStar 12 минут назад

      А че нет ,нормально. Насчет гарсии сказать не могу, не шарю что за он. Вейналдум - хороший вариант, агуэро может не молодой( блин глянул ему 32, а я думал 30) ... ну хз ,думал если 30 то пару лет будет барсе помогать, а вот 32 такое себе конечно, годик какой может. Ну что поделать ,новые игроки это новая кровь и это хорошо

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      Рейтинг: +12739

      KLIM777 55 минут назад

      вот это усиление))

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      Рейтинг: +12171

      Cules2013 > KLIM777 35 минут назад

      денег нет, вот мы и держимся, как можем) сплошь - бесплатные агенты. и это разумно, чем последние шиши отдать за хз кого.

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