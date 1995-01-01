Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    2 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Журналист Агилар: Агуэро и Гарсия – главные трансферные цели «Барселоны»

    Новое руководство «Барселоны» определилось с главными трансферными целями на летнее трансферное окно.

    По информации журналиста Mundo Deportivo Франсеска Агилара, список трансферных целей «Барселоны» сократился до двух фамилий. Каталонский клуб рассчитывает подписать футболистов «Ман Сити» Серхио Агуэро и Эрика Гарсию, которые станут свободными агентами этим летом.

    Сообщается, осуществление остальных трансферов зависит от финансового положения «Барселоны».

    • Новым президентом клуба стал Жоан Лапорта.
    • Он уже был президентом «Барсы» с 2003 по 2010 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер журналиста Франсеска Агилара

    Журналист Mundo Deportivo. Аудитория в твиттере – более 44 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:46
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83522
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru