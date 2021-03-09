Журналист Агилар: Агуэро и Гарсия – главные трансферные цели «Барселоны»

Новое руководство «Барселоны» определилось с главными трансферными целями на летнее трансферное окно.

По информации журналиста Mundo Deportivo Франсеска Агилара, список трансферных целей «Барселоны» сократился до двух фамилий. Каталонский клуб рассчитывает подписать футболистов «Ман Сити» Серхио Агуэро и Эрика Гарсию, которые станут свободными агентами этим летом.

Сообщается, осуществление остальных трансферов зависит от финансового положения «Барселоны».