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«Следующий «Золотой мяч» твой». Гарсия пошутил над Винисиусом в Эль Класико

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия пошутил над нападающим «Реала» Винисиусом по ходу Эль Класико, которое завершилось победой каталонцев со счетом 4:0.

В эпизоде, когда защитник гостей Рональд Араухо отобрал мяч у бразильца, Гарсия сказал Винисиусу: «Следующий «Золотой мяч» твой».

  • «Барса» выиграла у «Реала» впервые за последние 7 матчей.
  • Мадридцы лидируют в чемпионате, каталонцы идут на 3-м месте.

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Источник: AS

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Комментарии2
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    Рейтинг: +23908

    bset 1 час назад

    Ну шутник. Очевидно же, что следующий ЗМ опять купят для парижского гнома.

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    Рейтинг: +2655

    СуперПАВ9 2 часа назад

    Шутник мля посмотрит что будет с барсой дальше

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