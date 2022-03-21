«Следующий «Золотой мяч» твой». Гарсия пошутил над Винисиусом в Эль Класико

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия пошутил над нападающим «Реала» Винисиусом по ходу Эль Класико, которое завершилось победой каталонцев со счетом 4:0.

В эпизоде, когда защитник гостей Рональд Араухо отобрал мяч у бразильца, Гарсия сказал Винисиусу: «Следующий «Золотой мяч» твой».

«Барса» выиграла у «Реала» впервые за последние 7 матчей.

Мадридцы лидируют в чемпионате, каталонцы идут на 3-м месте.

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