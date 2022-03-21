«Следующий «Золотой мяч» твой». Гарсия пошутил над Винисиусом в Эль Класико

Ну шутник. Очевидно же, что следующий ЗМ опять купят для парижского гнома.
Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия пошутил над нападающим «Реала» Винисиусом по ходу Эль Класико, которое завершилось победой каталонцев со счетом 4:0.
В эпизоде, когда защитник гостей Рональд Араухо отобрал мяч у бразильца, Гарсия сказал Винисиусу: «Следующий «Золотой мяч» твой».
- «Барса» выиграла у «Реала» впервые за последние 7 матчей.
- Мадридцы лидируют в чемпионате, каталонцы идут на 3-м месте.
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