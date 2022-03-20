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Куртуа – о 0:4 от «Барсы»: «Результат мог быть гораздо хуже»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:4) в 29-м туре Примеры.

«Мы представили «Реал» в неприемлемом свете. Во втором тайме мы перестали бороться.

У «Барсы» было много моментов, результат мог быть гораздо хуже», – сказал Куртуа.

  • «Барса» выиграла у «Реала» впервые за последние 7 матчей.
  • Мадридцы лидируют в чемпионате, каталонцы идут на 3-м месте.

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Источник: AS

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1496

    Psih86 1 час назад

    Да как это не в приемлемом, как раз токи в приемлемом. Отодрали Дыркуа как всегда!!!

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  • ...
    Рейтинг: +199

    Мася_1989 4 часа назад

    Курута?

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