Куртуа – о 0:4 от «Барсы»: «Результат мог быть гораздо хуже»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:4) в 29-м туре Примеры.

«Мы представили «Реал» в неприемлемом свете. Во втором тайме мы перестали бороться.

У «Барсы» было много моментов, результат мог быть гораздо хуже», – сказал Куртуа.

«Барса» выиграла у «Реала» впервые за последние 7 матчей.

Мадридцы лидируют в чемпионате, каталонцы идут на 3-м месте.

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