Куртуа – о 0:4 от «Барсы»: «Результат мог быть гораздо хуже»

Да как это не в приемлемом, как раз токи в приемлемом. Отодрали Дыркуа как всегда!!!
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:4) в 29-м туре Примеры.
«Мы представили «Реал» в неприемлемом свете. Во втором тайме мы перестали бороться.
У «Барсы» было много моментов, результат мог быть гораздо хуже», – сказал Куртуа.
- «Барса» выиграла у «Реала» впервые за последние 7 матчей.
- Мадридцы лидируют в чемпионате, каталонцы идут на 3-м месте.
Регистрируйтесь и смотрите бесплатно футбольные трансляции