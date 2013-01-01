Неймар – Каземиро: «Реалу» забили четыре, а ты все равно в сборной»

Нападающий «ПСЖ» Неймар пошутил над полузащитником «Реала» Каземиро из-за поражения в матче с «Барселоной» со счетом 0:4.

По информации Mundo Deportivo, экс-форвард «Барсы» подколол опорника во время командного обеда сборной Бразилии.

«Что насчет 0:4?» – спросил Неймар.

«Мы в сборной, не говори мне об этом!» – ответил Каземиро.

«Вам забили четыре, а ты все равно в сборной», – пошутил Неймар.

Неймар выступал за «Барсу» с 2013 по 2017-й год.

«Реал» выбил «ПСЖ» из Лиги чемпионов.

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