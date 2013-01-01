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Неймар – Каземиро: «Реалу» забили четыре, а ты все равно в сборной»

Нападающий «ПСЖ» Неймар пошутил над полузащитником «Реала» Каземиро из-за поражения в матче с «Барселоной» со счетом 0:4.

По информации Mundo Deportivo, экс-форвард «Барсы» подколол опорника во время командного обеда сборной Бразилии.

«Что насчет 0:4?» – спросил Неймар.

«Мы в сборной, не говори мне об этом!» – ответил Каземиро.

«Вам забили четыре, а ты все равно в сборной», – пошутил Неймар.

  • Неймар выступал за «Барсу» с 2013 по 2017-й год.
  • «Реал» выбил «ПСЖ» из Лиги чемпионов.

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Источник: Mundo Deportivo

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Комментарии3
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    Рейтинг: +110

    Чоткар Патыр 50 минут назад

    Ещё не известно, что более позорно 4:0 от Барсы или 3:0 от Монако, которому сам недавно про..ал

    1
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    Рейтинг: +533

    nelez 1 час назад

    Надо было отвечать:
    А ты вылетел на 1/8 финала ЛЧ. Зачем ты в сборной?

    3
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  • ...
    Рейтинг: +1911

    almanev 1 час назад

    Обиделся за отсос в 1/8

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