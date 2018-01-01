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Азар расстроен, что не сыграл с «Барсой». В окружении бельгийца считают, что он находится в лучшей форме за карьеру

Полузащитник «Реала» Эден Азар недоволен количеством своего игрового времени в мадридском клубе.

Бельгиец не вышел на поле в матче 29-го тура Примеры с «Барселоной» (0:4), а в последний раз играл более месяца назад – Азар отыграл шесть минут в матче против «Алавеса» (3:0).

Кроме того, Азар не сыграл ни в одном из семи Эль Класико после перехода в «Реал» из «Челси» в 2019 году.

«Эден очень хотел сыграть против «Барселоны». Он расстроен. Азар еще никогда за всю свою карьеру не был в такой хорошей форме», – цитирует Goal.com человека из окружения бельгийца.

Карло Анчелотти не рассчитывает на Азара, поэтому летом «Реал» хотел бы расстаться с футболистом. Скорее всего, он уйдет в аренду, и мадридцы будут платить ему часть зарплаты.

  • В этом сезоне Азар провел за «Реал» 22 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.
  • Контракт с «Реалом» истекает летом 2024 года.

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Источник: Goal

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1496

    Psih86 1 час назад

    Ага:))) прям в лучшей!!!

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