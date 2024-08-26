«Барселона» интересуется защитником «Байера»

«Барселона» продолжает искать варианты усиления центра обороны.

Каталонский клуб нацелился на Джонатана Та из «Байера».

«Барса» видит в 28-летнем немце замену для Эрика Гарсии, которого хочет выкупить «Жирона».

Они рассчитывают приобрести Та за 20 миллионов евро, учитывая, что его контракт с «Байером» истекает через год.