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«Барселона» интересуется защитником «Байера»

26 августа 2024, 22:40

«Барселона» продолжает искать варианты усиления центра обороны.

Каталонский клуб нацелился на Джонатана Та из «Байера».

«Барса» видит в 28-летнем немце замену для Эрика Гарсии, которого хочет выкупить «Жирона».

Они рассчитывают приобрести Та за 20 миллионов евро, учитывая, что его контракт с «Байером» истекает через год.

  • В начале августа от трансфера центрбека отказалась «Бавария».
  • В прошлом сезоне он забил 6 голов и сделал 1 ассист в 48 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.

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Источник: Sport.es
Испания. Примера Германия. Бундеслига Барселона Байер Та Джонатан Гарсия Эрик
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