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Уругвай
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Результаты сборной Уругвая по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.auf.org.uy
Тренер:
Диего Форлан
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Чемпионат мира. 2026
Кубок Америки. 2024
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ. 2024/2025
Чемпионат мира. 2022
Кубок Америки. 2021
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ. 2021/2022
Кубок Америки. Групповой этап 2019
Чемпионат мира. Групповой этап 2018
Кубок Америки. Групповой этап 2016
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ. 2016/2017
Кубок Америки. Групповой этап 2015
Чемпионат мира. 2014
Кубок Конфедераций. 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка. 2012/2013
Кубок Америки. 2011
Чемпионат мира. 2010
27.06 | 03:00
Уругвай
0 : 1
Испания
22.06 | 01:00
Уругвай
2 : 2
Кабо-Верде
16.06 | 01:00
Саудовская Аравия
1 : 1
Уругвай
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