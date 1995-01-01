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    Состав сборной Уругвая по футболу

    Сайт www.auf.org.uy
    Тренер Диего Алонсо
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    23 Рочет Серхио Насьональ Насьональ Уругвай Вра 29 3 0 0 0 0
    13 Варела Гильермо Фламенго Фламенго Уругвай Защ 29 3 0 0 0 0
    2 Хименес Хосе-Мария Атлетико Атлетико Уругвай Защ 28 3 0 0 0 0
    16 Оливера Матиас Наполи Наполи Уругвай Защ 25 3 0 0 1 0
    3 Годин Диего Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд Уругвай Испания Защ 37 2 0 0 0 0
    19 Коатес Себастьян Спортинг Спортинг Уругвай Испания Защ 32 2 0 0 1 0
    17 Винья Матиас Борнмут Борнмут Уругвай Защ 25 2 0 0 0 0
    22 Касерес Мартин Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси Уругвай Защ 35 1 0 0 1 0
    5 Весино Матиас Лацио Лацио Уругвай Италия Пол 31 3 0 0 0 0
    15 Вальверде Федерико Реал Реал Уругвай Пол 24 3 0 0 0 0
    6 Бентанкур Родриго Тоттенхэм Тоттенхэм Уругвай Пол 25 3 0 0 1 0
    10 Де Арраскаэта Джорджиан Фламенго Фламенго Уругвай Пол 28 2 2 0 0 0
    7 де ла Крус Николас Ривер Плейт Ривер Плейт Уругвай Пол 25 2 0 0 0 0
    9 Суарес Луис Гремио Гремио Уругвай Нап 36 3 0 1 1 0
    21 Кавани Эдинсон Валенсия Валенсия Уругвай Италия Нап 36 3 0 0 0 0
    11 Нуньес Дарвин Ливерпуль Ливерпуль Уругвай Нап 23 3 0 0 1 0
    8 Пельистри Факундо Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уругвай Нап 21 3 0 0 0 0
    18 Гомес Максимилиано Трабзонспор Трабзонспор Уругвай Нап 26 2 0 0 0 0
    24 Каноббио Агустин Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе Уругвай Нап 24 1 0 0 0 0
    Всего игроков: 19, из них вратарей: 1, защитников: 7, полузащитников: 5, нападающих: 6
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