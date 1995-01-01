Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|23
|Рочет Серхио
|Насьональ
|Вра
|29
|3
|0
|0
|0
|0
|13
|Варела Гильермо
|Фламенго
|Защ
|29
|3
|0
|0
|0
|0
|2
|Хименес Хосе-Мария
|Атлетико
|Защ
|28
|3
|0
|0
|0
|0
|16
|Оливера Матиас
|Наполи
|Защ
|25
|3
|0
|0
|1
|0
|3
|Годин Диего
|Велес Сарсфилд
|Защ
|37
|2
|0
|0
|0
|0
|19
|Коатес Себастьян
|Спортинг
|Защ
|32
|2
|0
|0
|1
|0
|17
|Винья Матиас
|Борнмут
|Защ
|25
|2
|0
|0
|0
|0
|22
|Касерес Мартин
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Защ
|35
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|Весино Матиас
|Лацио
|Пол
|31
|3
|0
|0
|0
|0
|15
|Вальверде Федерико
|Реал
|Пол
|24
|3
|0
|0
|0
|0
|6
|Бентанкур Родриго
|Тоттенхэм
|Пол
|25
|3
|0
|0
|1
|0
|10
|Де Арраскаэта Джорджиан
|Фламенго
|Пол
|28
|2
|2
|0
|0
|0
|7
|де ла Крус Николас
|Ривер Плейт
|Пол
|25
|2
|0
|0
|0
|0
|9
|Суарес Луис
|Гремио
|Нап
|36
|3
|0
|1
|1
|0
|21
|Кавани Эдинсон
|Валенсия
|Нап
|36
|3
|0
|0
|0
|0
|11
|Нуньес Дарвин
|Ливерпуль
|Нап
|23
|3
|0
|0
|1
|0
|8
|Пельистри Факундо
|Манчестер Юнайтед
|Нап
|21
|3
|0
|0
|0
|0
|18
|Гомес Максимилиано
|Трабзонспор
|Нап
|26
|2
|0
|0
|0
|0
|24
|Каноббио Агустин
|Атлетико Паранаэнсе
|Нап
|24
|1
|0
|0
|0
|0
Всего игроков: 19, из них вратарей: 1, защитников: 7, полузащитников: 5, нападающих: 6