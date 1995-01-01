Статистика по турнирам:

Чемпионат мира (2022) Кубок Америки (2021) Кубок Америки (2019) Чемпионат мира (2018) Кубок Америки (2016) Кубок Америки (2015) Чемпионат мира (2014) Кубок Конфедераций (2013) Кубок Америки (2011) Чемпионат мира (2010)