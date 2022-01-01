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Товарищеские матчи. Сборные
Команды
Уругвай
Состав
Состав сборной Уругвая по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.auf.org.uy
Тренер:
Диего Форлан
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Клуб
Поз
Воз
Стоимость
23
Муслера Ф.
Эстудиантес
Вра
40
€ 0.7 млн
16
Оливера М.
Наполи
Защ
28
€ 15 млн
3
Касерес С.
Сельта
Защ
27
€ 4.5 млн
13
Варела Г.
Фламенго
Защ
33
€ 1 млн
5
Угарте М.
Манчестер Юнайтед
Пол
25
€ 25 млн
25
Санабрия Х.
Реал Солт-Лейк
Пол
26
€ 4 млн
6
Бентанкур Р.
Тоттенхэм
Пол
29
€ 20 млн
8
Вальверде Ф.
Реал
Пол
28
€ 90 млн
20
Араухо М.
Спортинг
Нап
26
€ 35 млн
14
Каноббио А.
Флуминенсе
Нап
27
€ 8 млн
9
Нуньес Д.
Аль-Дирия
Нап
27
€ 20 млн
12
Меле С.
Индепендьенте
Вра
29
€ 2 млн
1
Рочет С.
Интернасьонал
Вра
33
€ 1.8 млн
17
Винья М.
Ривер Плейт
Защ
28
€ 3.5 млн
22
Пикерес Х.
Палмейрас
Защ
28
€ 12 млн
24
Буэно С.
Вулверхэмптон
Защ
27
€ 10 млн
2
Хименес Х.
Депортиво
Защ
31
€ 9 млн
4
Араухо Р.
Ливерпуль
Защ
27
€ 20 млн
15
Мартинес Э.
Палмейрас
Пол
27
€ 6.5 млн
10
Де Арраскаэта Д.
Фламенго
Пол
32
€ 14 млн
7
де ла Крус Н.
Фламенго
Пол
29
€ 8 млн
26
Саласар Р.
Спортинг
Пол
27
€ 30 млн
11
Пельистри Ф.
Панатинаикос
Нап
24
€ 5 млн
18
Родригес Б.
Америка
Нап
26
€ 8 млн
19
Агирре Р.
Тигрес УАНЛ
Нап
31
€ 2.3 млн
21
Виньяс Ф.
Толука
Нап
28
€ 4 млн
Всего игроков: 26, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 8, нападающих: 7
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