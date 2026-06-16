Тренер Уругвая объяснил ничью с Саудовской Аравией

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса высказался о матче с Саудовской Аравией (1:1) в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.

«Мы играли с соперником, которого нужно было побеждать. В первом тайме мы выпадали из игры – это значит, что мы не все делали правильно. Был вялый футбол – без динамики, без давления, без глубины.

Мы должны были выиграть сегодня. После замен наша игра изменилась. Санабрия и Каноббио придали команде больше мобильности, чего не хватало в первом тайме. У нас было два разных тайма. Во втором появились голевые моменты. Вот и все», – сказал Бьелса.