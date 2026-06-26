В сборной Уругвая возник конфликт перед матчем с Испанией

Четыре игрока сборной Уругвая по своей инициативе попросили о встрече с главным тренером национальной команды Марсело Бьелсой.

Серхио Рочет, Мануэль Угарте, Родриго Бентанкур и Федерико Вальверде перед матчем 3-го тура группы H c Испанией сообщили специалисту об истощенности из-за тяжелых нагрузок на тренировках.

В качестве примера они вспомнили тренировку перед товарищеским матчем против США (1:5) в ноябре 2025 года, отметив, что из-за нагрузок подошли к той встрече измотанными.

Четыре футболиста также предложили Бьелсе другой тактический подход. Они хотят играть против Испании в низком блоке и на контратаках. Эта система отличается от той, которой придерживается специалист.

Встреча четырех игроков с тренером переросла в общее собрание команды. Бьелса без перерыва говорил 48 минут, излагая свое видение ситуации.

Тренер напомнил футболистам о предыдущих эпизодах внутренних конфликтов, включая спор вокруг Луиса Суареса, и сказал, что в тех случаях он также чувствовал, что команда пыталась его сместить.

Специалист также упомянул, что он помог построить карьеру некоторым игрокам сборной, например, Себастьяну Касересу и Максимилиано Араухо. Насчет тактики тренер заявил, что Уругвай будет играть в стиле Испании, хотя футболисты просили о другом.

Когда тренер объявил паузу после 40 минут собрания, некоторые игроки начали расходиться. Хосе Хименес попытался их остановить. Вмешательства защитника оказалось недостаточно, чтобы удержать всех. Некоторые футболисты ушли, а другие остались до конца, пока Бьелса не закончил собрание.